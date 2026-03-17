Război deschis în turism: patronatele din domeniu avertizează că sezonul estival 2026 este în pericol din cauza lipsei politicilor publice

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) critică declarațiile recente ale ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, privind situația de pe litoral și avertizează că acestea pot avea consecințe asupra sezonului estival din 2026.

Într-un comunicat transmis redacției, organizația susține că problema infrastructurii de canalizare de pe litoral este una veche și că responsabilitatea aparține statului.

„Nu contestăm realitatea semnalată. Da, există soluții improvizate pe litoral. Dar ceea ce omite doamna ministru este esențial: aceste soluții sunt consecința directă a unui eșec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare”, se arată în comunicat.

Potrivit ANAT, operatorii de plajă au fost nevoiți să își desfășoare activitatea în lipsa unor soluții oferite de autorități.

„Operatorii de plajă nu sunt cauza problemei, ci efectul ei. Au investit milioane, au dezvoltat servicii, au ținut litoralul în viață și au atras turiști, în timp ce statul, prin instituții precum Apele Române, s-a limitat în principal la a încasa redevențe, fără să livreze infrastructura necesară”, transmit reprezentanții organizației.

Președintele ANAT, Alin Burcea, spune că turismul ajunge adesea ținta criticilor publice.

„Se pare că turismul, în loc să fie sprijinit, este ținta tuturor. Mai bine închidem tot și ne declarăm țara non-turistică”, declară acesta.

În comunicat, ANAT susține că unele declarații făcute în spațiul public în toamna trecută ar fi contribuit la creșterea costurilor pentru sezonul următor.

„Declarațiile iresponsabile din toamna trecută, potrivit cărora chiria unei plaje ar fi echivalentă cu încasările dintr-o singură zi, au contribuit direct la o distorsionare gravă a percepției și la decizii administrative care au dus la triplarea costurilor pentru sezonul 2026”, se arată în comunicat.

Potrivit organizației, aceste costuri se vor reflecta în prețurile plătite de turiști și în competitivitatea litoralului românesc.

Reprezentanții ANAT avertizează că eliminarea soluțiilor actuale fără a oferi alternative ar putea afecta activitatea operatorilor de plajă și experiența turiștilor.

„Eliminarea peste noapte a soluțiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă. Este blocaj”, transmit reprezentanții.

De asemenea, ANAT afirmă că a cerut în repetate rânduri investiții și soluții pentru infrastructura de pe litoral.

„Dacă nu se iau urgent măsuri pentru punerea la dispoziție a infrastructurii sau, cel puțin, pentru reglementarea temporară a situației existente, consecințele vor fi evidente pentru toată lumea: plajele vor deveni spații improprii, iar experiența turiștilor va avea de suferit grav”, mai scrie în materialul transmis redacției.

„Turismul românesc nu poate fi gestionat prin clipuri și reacții de moment. Nu avem nevoie de o «ministră TikTok», ci de politici publice serioase, investiții reale și asumare. În lipsa acestora, sezonul estival 2026 nu este doar în pericol. Este pus direct sub semnul întrebării”, concluzionează reprezentanții ANAT.

Controale pe litoral după descoperirea unor conducte care ar duce direct în mare

Amintim că, în 13 martie 2026, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat controale pe litoral după ce sub nisip ar fi fost descoperite rezervoare de gaz, fose ilegale și conducte care ar duce direct în mare.

„Am descoperit inclusiv astăzi (n.r. - vineri), mergând pe teren, țevi care intrau în mare direct. Vor fi realizate controale astăzi cu privire la aceste aspecte, să vedem exact de unde provin acele țevi, ce se deversa în marea din România și evident să fie aplicate toate sancțiunile. Mesajul foarte clar pentru absolut toată lumea este că dorim o dezvoltare economică în zonă, dar o dorim cu respectarea legislației”, a declarat ministrul.

Potrivit acesteia, verificările au fost intensificate în ultimele zile, iar inspectorii trebuie să identifice sursa conductelor descoperite și eventualele deversări în mare.

Ministrul a făcut referire și la situația din Năvodari, unde ar fi fost găsit un rezervor de gaz îngropat în nisip, și a spus că astfel de cazuri trebuie eliminate.

„Dacă există astfel de rezervoare, ele trebuie să fie identificate și trebuie să fie controlată toată plaja din România pentru a putea să vedem dacă toate terenurile unde au fost înainte terase ilegale, care aveau bucătării și care ar fi putut să aibă de altfel și astfel de rezervoare îngropate ilegal. (…) Plajele din România nu trebuie să fie rezervoare, plajele din România trebuie să fie civilizate”, a spus Buzoianu.

În același context, ministrul a vorbit și despre licitațiile pentru închirierea plajelor, unde ar exista, potrivit acesteia, peste 300 de operatori interesați.

„Avem în momentul de față licitațiile care au caiete de sarcini care prevăd inclusiv criterii să fie accesibilizată zona pentru persoane cu dizabilități. Facilități inovatoare precum accesul la internet pentru persoanele care vin să folosească plajele respective, încărcarea pentru echipamentele electronice, materiale naturale care să poată să fie folosite, stuf sau lemn în loc de plastic”, a mai declarat ministrul Mediului.

Totodată, Diana Buzoianu a spus că autoritățile locale ar fi avut, în ultimii ani, obligația de a asigura utilitățile necesare în apropierea plajelor.

„Autoritățile de la nivel local sunt cele care de 20 de ani de zile au obligația să aducă utilități lângă plajă, ca operatorul economic să poată să folosească aceste utilități, și nu au făcut acest lucru. Ce vom face noi este că noi nu vom mai întoarce ochii în sensul în care să spunem că există utilități și sunt toate obligațiile respectate, atâta timp cât autoritățile locale nu-și respectă obligațiile”, a conchis ministrul Mediului.

