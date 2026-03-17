Soția lui Ilan Laufer, după accidentul pe trotinetă: „Nu depunem plângere”. Titi Aur: „Ești complet inconștient!”

Ilan Laufer și cei doi copii gemeni, de 5 ani, Davina și Nathaniel, au avut un accident rutier marți dimineață, în timp ce se îndreptau spre grădiniță.

Fostul ministru Ilan Laufer se afla pe trotinetă în momentul impactului și își ducea copiii la grădiniță.

Laufer a fost lovit de o mașină chiar pe trecerea de pietoni, cei doi copii fiind împrăștiați pe caldarâm. Soția lui Laufer, Alina, spune că nu va depune nicio plângere în urma evenimentului.

“Nu s-a întâmplat ceva foarte grav, nu s-au accidentat rău. Ilan era pe trotinetă, se ducea cu copiii la grădiniță. Copiii erau pe trotinetă și ei. A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni. Toată lumea e ok, nu avem daune majore. Gemenii de 5 ani s-au speriat, sunt acasă, nu i-am mai dus nicăieri, nu s-au mai dus la grădiniță. O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni, a făcut dreapta pe bretea și asta e. Nu o să depunem nicio plângere. Ziua de azi funcționează și decurge normal, suntem cu treabă! Ilan s-a lovit la cap, dar nu s-a dus la spital. A căzut destul de rău. Au venit socrii mei la noi să ne ajute și să stea astăzi cu copiii. Eu am ceva treabă de făcut!”, a declarat Alina Laufer pentru Click.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a lansat un avertisment sever, taxând dur gestul fostului ministru.

„Legea spune că doar o persoană are voie pe trotineta electrică. El a procedat greșit. Faptul că și-a pus copiii pe trotinetă arată cât de inconștienți suntem noi ca popor. Surprinderea mea e cu atât mai mare cu cât Ilan Laufer nu este o persoană needucată, venită din nu știu ce cătun, ca să zici că nu știa la ce se expune. A fost ministru, e o persoană educată, cultă. Dar, totuși, capitolul siguranță rutieră nu există la români. Ceea ce a făcut Ilan Laufer, e complet ilegal, dar mai mult complet imoral. Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică, lângă tine. Și în mașină, micuții trebuie puși pe scăunel, cu centură. El mai făcuse un accident nefericit în trafic, cu mașina, și atunci s-au lovit, noroc că nu grav”, a declarat expertul pentru Click!

Nu este primul accident în care este implicată familia lui Ilan Laufer.

În urmă cu trei ani, fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina. Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale.