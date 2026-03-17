Regele Felipe al VI‑lea al Spaniei admite „numeroase abuzuri” comise în timpul cuceririi Americii, o temă care a generat tensiuni diplomatice

Regele Felipe al VI‑lea al Spaniei a făcut luni una dintre cele mai directe și mai sensibile declarații ale sale privind trecutul colonial al țării. În cadrul unei vizite la o expoziție dedicată femeilor din comunitățile indigene mexicane, monarhul a recunoscut public existența „multor abuzuri” comise în timpul cuceririi spaniole a Americii, o temă care, de ani buni, alimentează tensiuni diplomatice între Madrid și Ciudad de México.

Potrivit unei înregistrări video publicate de Casa Regală pe platforma X, Felipe al VI‑lea a explicat că, deși regii catolici „voiau să protejeze” populațiile indigene, realitatea din teren a fost cu totul alta, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Regina Isabella, prin directivele sale, voia să protejeze, însă realitatea face ca acest lucru să nu fie pus în practică aşa cum era dorit şi au existat numeroase abuzuri”, a declarat suveranul.

Subiectul apasă de ani buni relațiile bilaterale

Disputa privind responsabilitatea istorică a Spaniei a reizbucnit în 2019, când președintele mexican Andrés Manuel López Obrador a solicitat oficial scuze pentru abuzurile comise în timpul Conquistei.

Solicitarea sa a fost reluată ulterior de actuala președintă, Claudia Sheinbaum, care insistă ca Madridul să își asume explicit trecutul colonial.

Declarațiile de luni ale regelui Felipe al VI‑lea vin, astfel, într-un moment în care relațiile dintre cele două țări rămân fragile.

În imaginile surprinsă de înregistrare, Felipe al VI‑lea discută cu ambasadorul Mexicului la Madrid despre necesitatea unei înțelegeri oneste a istoriei, chiar și atunci când aceasta conține episoade incomode.

„Există lucruri despre care, atunci când le studiem, ne spunem: «cu criteriile noastre de azi, cu valorile noastre, evident, nu ne pot face mândri»”, afirmă regele, subliniind însă importanța analizării lor „în contextul lor, fără excese de prezentism moral”.

Este pentru prima oară când regele abordează direct acest subiect de la izbucnirea scandalului diplomatic cu Mexicul.

Semnale de deschidere din partea Madridului

Declarațiile lui Felipe al VI‑lea vin după ce, în luna octombrie a anului trecut, José Manuel Albares, ministrul spaniol de Externe, recunoscuse „durerea și nedreptatea” provocate popoarelor indigene din America.

Președinta mexicană a salutat atunci afirmațiile, pe care le-a catalogat drept „un prim pas”.

La scurt timp, premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis că normalizarea relațiilor cu Mexicul reprezintă o „prioritate” pentru guvernul său, după ani de tensiuni alimentate de dezbaterea privind moștenirea colonială.