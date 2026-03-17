ANAF a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur și argint, în urma controalelor din Bacău

ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur și argint, în valoare de peste 12 milioane lei, în urma unei noi serii de controale la operatorii economici din Municipiul Bacău care au domeniu de activitate confecționarea sau comercializarea bijuteriilor.

Inspectorii a Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane lei, ca urmare a finalizării unor acțiuni de control desfășurate la operatori economici din Municipiul Bacău, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii și metale prețioase.

Acțiunile de control au fost inițiate în baza analizelor de risc fiscal și au vizat verificarea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase. Verificările au fost extinse și la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic inițial controlat, în urma constatării unor deficiențe similare.

În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidența deficitară a stocurilor, precum și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități importante de bunuri comercializate.

În consecință, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru:

• 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei

• 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei

Totodată, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Bunurile confiscate au fost predate instituțiilor abilitate, în conformitate cu procedurile legale.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală își menține angajamentul ferm pentru combaterea evaziunii fiscale și intensificarea controalelor în domeniile cu risc fiscal ridicat.

Acțiunile de verificare vor continua, în vederea asigurării respectării cadrului legal, protejării intereselor bugetare ale statului și susținerii unui mediu concurențial corect.

În acest context, ANAF DGAF reiterează obligația operatorilor economici de a respecta prevederile legale privind evidența și trasabilitatea bunurilor din metale prețioase.