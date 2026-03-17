Ultimatum pentru Guvern: sindicatele din învățământ amenință cu referendum pentru grevă după eșecul negocierilor

Reprezentanții federațiilor sindicatelor din învățământul preuniversitar s-au întâlnit, marți, cu ministrul Educației. Nemulțumiți de răspunsurile primite, sindicaliștii le-au transmis membrilor că „nu trebuie să ne oprim aici”.

În plin protest al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – zeci de mii de profesori au anunțat că nu sprijină desfășurarea simulării examenelor naționale -, reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar au avut o întâlnire cu o delegație a Ministerului Educației și Cercetării. Din delegație au făcut parte ministrul Educației, Mihai Dimian, secretari de stat și directorul Direcției Generale Economice, conform unei note interne transmisă de federațiile sindicale în teritoriu.

Zece teme arzătoare au fost abordate, însă răspunsurile primite de sindicaliști sunt departe de așteptări.

Ce probleme au fost puse pe masă

Prima temă pusă pe masa discuțiilor a fost cea referitoare la problemele generate de modificările operate în vara trecută. Profesorii cer să se revină asupra măririi normei didactice cu două ore, iar primul pas cerut de sindicate este ca Ministerul Educației să sprijine o inițiativă legislativă în Parlament prin care să se propună reducerea cu 2 ore a normei didactice de predare pentru profesorii cu gradul didactic I și o vechime de peste 25 de ani. Ministrul a răspuns (conform celor transmise de cele două federații către sindicatele din țară) că are în intenție să întocmească un material (sindicaliștii se întreabă dacă este vorba de o fișă a postului) care să evidențieze activitatea complexă a cadrelor didactice și să scoată în evidență că nivelul de muncă săptămânal este chiar mai mare de 40 de ore, material care va fi prezentat opiniei publice.

Sindicaliștii au pus și problema revenirii la numărul de elevi/clasă conform prevederii inițiale din Legea nr. 198/2023. Ministrul le-a răspuns că se va face o analiză a efectivelor de elevi și copii pe fiecare ciclu de învățământ.

Comasările anormale ale unor unități de învățământ și faptul că urmare a acestor comasări este nevoie de o nouă evaluare externă făcută de ARACIP, pentru care nu există fonduri, au constituit un alt motiv de discuții. Ministrul le-a răspuns că se va verifica dacă au fost comasări care nu s-au justificat și că se va iniția un proiect de OUG pentru scutirea de taxe a acestor evaluări externe.

Cât despre tariful de la plata cu ora, considerat umilitor de către profesori, răspunsul a fost tot în zona „se va face o analiză a tarifelor pentru plata a acestor ore”.

Niciun răspuns nu s-a oferit, în schimb, atunci când sindicaliștii au semnalat că la simulările examenelor naționale au fost directori care au făcut presiuni asupra cadrelor didactice să participe la aceste simulări.

Sindicatele au ridicat și problema necesității punerii în practică a prevederilor legale referitoare la încadrarea îngrijitorilor de grădiniță în categoria personalului didactic auxiliar, pentru că există deja sentințe judecătorești prin care îngrijitoarele trebuie încadrate ca personal didactic auxiliar. Această problemă trebuie clarificată și soluționată, a fost de acord ministrul.

Liderii vor să participe la videoconferințele cu IȘJ-urile

Liderii de sindicat au pus și problema participării la videoconferințele pe care Ministerul Educației le organizează cu inspectoratele școlare. Ministrul, spun aceștia, nu le-a oferit deocamdată un răspuns.

S-a discutat și despre neacordarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și administrativ, din cauza aplicației Edusal, liderii primind confirmarea că „se va analiza sesizarea”.

O mare îngrijorare a profesorilor a fost aceea că în viitoarea lege de salarizare din sectorul public salariile profesorilor cu vechime mai mare vor crește nesemnificativ, după cum ar exista semnale, motiv pentru care sindicatele cer susținerea ministerului. Ministrul le-a răspuns că profesorii trebuie să aibă salarii motivante, care să reflecte importanța muncii lor.

Fără răspuns a rămas solicitarea ca ministerul să se implice în problema decontării navetei profesorilor, în contextul în care sunt în continuare consilii locale care nu acordă acest drept.

Sindicaliștii au mai cerut urgentarea finalizării proiectului de OUG pentru modificarea OUG nr. 58/2023 referitoare la acordarea primei de carieră didactică. Li s-a transmis că actul normativ se va finaliza în zilele următoare.

Ministrul a acceptat de asemenea constituirea de grupuri de lucru pentru a aborda toate problemele punctuale din sistemul de învățământ preuniversitar și pentru elaborarea proiectelor de acte normative. Un prim act normativ analizat într-un astfel de grup de lucru va fi cel al metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ.

La final a venit și o veste bună: în luna aprilie se va face plata sumelor aferente tranșei din anul 2026 a sentințelor judecătorești.

„Promisiunile și răspunsurile ambigue nu țin loc de soluții reale la problemele generate de Legea nr. 141/2025 și nu numai. Tocmai de aceea, protestele noastre trebuie să continue”, a fost însă concluzia liderilor. „Răspunsurile de tip «se va analiza» pe care le-am primit astăzi cu privire la reducerea normei, efectivele de elevi la clasă, salarizare, decontarea navetei etc. sunt insuficiente”, au mai transmis liderii către membrii de siindicat, decretând: „Nu trebuie să ne oprim aici! Urmează simulările pentru examenul de bacalaureat, pe care vă îndemnăm să le abordați cu fermitate: DA PENTRU NEPARTICIPARE!”.

Sindicatele anunță că Guvernul are la dispoziție o fereastră scurtă de timp „pentru a repara ceea ce a distrus”, iar dacă solicitările profesorilor vor fi din nou amânate, „în luna aprilie declanșăm referendumul pentru grevă”, au mai menționat liderii în nota internă.