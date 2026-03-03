search
Exclusiv Războiul din Iran, boală lungă, moarte sigură în alegeri pentru Trump. „Fiecare conflict major a dus la o contracție în economie”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Fiecare conflict major în care s-a implicat SUA a avut ca efect o contracție a economiei, explică profesorul Radu Carp. În contextul în care, alegerile din toamnă vor fi decise de starea economiei, durata conflictului din Iran va fi decisivă la scrutin.

Președintele Donald Trump ar vrea să termine cât mai repede războiul. FOTO: Profimedia
Președintele Donald Trump ar vrea să termine cât mai repede războiul. FOTO: Profimedia

Atacul israeliano-american din Iran a atras critici dure din zona MAGA. Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un atac public neobișnuit la adresa președintelui Donald Trump, calificând drept „absolut dezgustător și malefic” atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului.

Trump și-a construit cariera politică pe promisiunea de a pune capăt „războaielor pentru schimbarea de regim” din Orientul Mijlociu. De-a lungul anilor, Carlson l-a lăudat pentru reținerea manifestată în privința intervențiilor militare în regiune.

Poziția lui Carlson evidențiază tensiunile tot mai vizibile din interiorul mișcării MAGA. O parte a susținătorilor rămâne ferm aliniată cu politica externă a administrației, în timp ce alții consideră că implicarea într-un nou conflict în Orientul Mijlociu contrazice promisiunile inițiale.

În plus, conform unui sondaj Washington Post-ABC News-Ipsos, publicat zilele trecute, mai mulți democrați decât republicani au declarat că vor vota cu siguranță în această toamnă - 79% față de 65% în rândul alegătorilor înregistrați. Acest avantaj de 14 puncte procentuale este cel mai mare raportat de democrați la această întrebare înainte de alegerile intermediare din cel puțin 2006, arată sursa citată.

Radu Carp: „E o intervenție incomodă pentru președintele Trump care ar fi vrut o intervenție chirurgicală, în 24 de ore”

În acest cotext, „Adevărul” a discutat cu politologul Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, despre pericolul ca Trump să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților ca urmare a războiului din Iran.

„Nu știm, nu putem anticipa, pentru că vorbim despre evenimente așa-zis de ruptură. Asistăm la deznodăminte care nu sunt anticipate în prezent și nu cred că putem spune ceva despre impactul asupra alegerilor”.

Trebuie să vedem care sunt scenariile cu privire la desfășurarea războiului. „Unul dintre aceste scenarii este că războiul va dura foarte mult. În acest caz, Trump poate oricând să proclame victoria, spunând că și-a atins scopul respectiv eliminarea de la putere a liderului de la Teheran. Deci, orice este posibil și nu știm efectiv cum va influența acest lucru alegerile.”

Profesorul susține că în cadrul Partidului Republican există o opoziție față de orice fel de implicare a SUA în conflicte exterte. În plus, implicarea SUA în conflictul din Iran a fost puternic contestată de Partidul Democrat. „Din Partidul Republican nu au fost foarte multe voci în sprijinul președintelui. Încă se așteaptă răspunsuri la foarte multe întrebări.”

Citește și: Riscul care ar putea destabiliza nu doar Iranul, ci întreaga regiune

În plus, și din zona MAGA au venit critici. „E o intervenție incomodă pentru președintele Trump care ar fi vrut o intervenție chirurgicală, în 24 de ore, pe modelul Venezuela, din păcate, nu se poate, Iranul este cu totul altceva.”

„Cu cât va dura mai mult, cu atât contracția economică va fi mai mare în SUA”

Carp susține că lucrurile sunt încă în desfășurare și situația electorală din SUA va depinde mult de cât timp va dura acest război și cu ce costuri. „În orice caz, datele ne arată că în orice conflict major în care se implica în Satele Unite generează o problemă majoră economică. Am văzut asta când a început războiul din Irak, am văzut asta când a început războiul din Afganistan. Deci eu mă aștept ca economia americană, deși avusese un start foarte bun, la începutul acestui an, să se contracte până la data alegerilor. Este matematica cifrelor ultimelor conflicte majore în care a fost implicată America. Și tocmai de aceea temerea este că cu cât va dura mai mult, cu atât contracția economică va fi mai mare”, explică profesorul.

În acest context, principala preocupare care va afecta alegerile din toamnă va fi starea economiei, arată el.

Profesorul susține că Iranul este cu totul altceva față de Irak. „Irakul are un teritoriu mult mai dispus acestor tip de operațiuni. Chiar și așa nu s-a putut face nimic până când nu a fost organizată o intervenție la sol. Și chiar și cu această intervenție a durat destul de mult până s-a schimbat regimul de la putere. Deci eu văd doar din interior să existe o schimbare, dar din punct de vedere militar lucrurile sunt foarte foarte complicate.”

„Dacă economia va merge bine, atunci republicanii vor pierde, dar nu la o diferență foarte mare”

Politologul susține că Iranul nu are tradiția atentatelor teroriste și cel puțin din acest punct de vedere, administrația Trump nu va pierde puncte în alegeri. „Este o altă ramură a islamului, nu mai puțin violentă, dar care nu are experiența radicalismului de tip terorist în centrele de urbane și în Occident. Nu cred că vor exista atentate teroriste din această perspectivă. Sigur, noi nu știm care este strategia regimului de la Teheran. Este foarte posibil ca în această strategie să intre și o serie de sabotaje. Dar asta e cu totul altceva”.

Carp concluzionează arătând că influența asupra alegerilor din toamnă depinde de durata războiului din Iran: poate fi de lungă durată sau, Trump, „dintr-o dată, din cauza costurilor foarte mari, poate declara că a repurtat o victorie”. Totul depinde de cum vor arăta următoarele zile.

„Cred că nimeni nu s-a aștepta ca Iranul să aibă o ripostă atât de puternică asupra statelor vecine și asta contribuie la formarea unor alianțe care nu erau gândite înainte în Orientul Mijlociu”, explică el.

Acesta crede că alegerile se vor juca pe cartea interna. „Dacă economia va merge bine, atunci republicanii vor pierde, dar nu la o diferență foarte mare. Dacă economia merge mai prost, vor pierde la diferența care este dată acum în sondaje sau chiar mai mare”, a concluzionat profesorul Radu Carp.

