Laureat al Premiul Nobel: „Marele câștigător” al războiului din Iran este Rusia. Trump a redus sancțiunile, prețul petrolului a crescut

Economistul american Joseph Stiglitz, laureat al Premiul Nobel pentru Economie, a declarat marți că „marele câștigător” al conflictului din Iran este Rusia, în timp ce populația obișnuită din multe state va suporta costurile economice ale războiului.

Într-un interviu acordat înainte de participarea la ediția din 2026 a Simpozionului UE privind taxele organizat la Bruxelles, Joseph Stiglitz a avertizat că prețurile la energie, alimente și materii prime ar putea crește semnificativ dacă conflictul continuă.

„Îi vedem pe americani plătind preţul în ce priveşte creşterea preţurilor la petrol şi a preţurilor la tot ce importă, cu efecte de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare. Statele Unite aveau deja o criză a costului vieţii, iar acum este şi mai severă”, a spus economistul.

Potrivit acestuia, tensiunile din regiune au provocat deja creșteri ale prețurilor la petrol și gaze, iar efectele ar putea deveni mult mai ample.

„Până acum, Iranul a determinat creşteri bruşte ale preţurilor la petrol şi gaze, dar ne aşteptăm ca, dacă situaţia continuă, aceste creşteri să se extindă şi la alimente, aluminiu şi multe alte materii prime”, a explicat Stiglitz.

„Rusia, un mare câștigător al conflictului”

Economistul a subliniat că, deși oamenii obișnuiți au doar de pierdut în urma războiului, există și câțiva beneficiari ai situației.

„Există câţiva câştigători. Companiile petroliere o duc foarte bine. (...) Glumeam cu un reprezentant al guvernului norvegian şi mi-a spus: E un lucru foarte bun pentru Norvegia”, a relatat Stiglitz.

În opinia sa, cel mai mare beneficiar al contextului actual este însă Rusia.

„Nu numai că preşedintele american Donald Trump a redus sancţiunile împotriva Rusiei, dar preţul petrolului rusesc a crescut vertiginos. Acesta este unul dintre cele mai grave lucruri pe care ţi le poţi imagina pentru democraţie”, a afirmat economistul.