Analiză Cât costă războiul cu Iranul? Câți bani a cheltuit deja SUA în Israel și Orientul Mijlociu din 2023. Factura războiului crește, iar miza nu mai este doar financiară

Agenția Anadolu estimează că doar în primele 24 de ore ale Operațiunii „Epic Fury” SUA ar fi cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari. La această sumă s-ar adăuga circa 630 de milioane de dolari pentru pregătirea prealabilă – repoziționarea avioanelor, desfășurarea a peste zece nave militare și mobilizarea resurselor regionale.

Statele Unite au direcționat către Israel aproximativ 21,7 miliarde de dolari în ajutor militar de la 7 octombrie 2023 până în prezent, potrivit raportului „Costs of War 2025” al Universității Brown. Suma reflectă doar sprijinul direct acordat Israelului, fără a include costurile operaționale extinse din întregul Orient Mijlociu.

În paralel cu ajutorul financiar, Washingtonul a mobilizat un arsenal impresionant de tehnică militară – de la drone și sisteme de artilerie cu rază lungă, până la grupuri de portavioane și sisteme sofisticate de apărare antirachetă.

Drone, rachete și artilerie de precizie

Operațiunile recente au marcat inclusiv prima utilizare în luptă a dronelor LUCAS – sisteme de atac fără pilot, cu cost redus, dezvoltate prin inginerie inversă după modele iraniene. În misiuni de supraveghere și lovituri de precizie sunt folosite și dronele MQ-9 Reaper.

Pe componenta terestră, sistemele HIMARS (M-142 High Mobility Artillery Rocket Systems) asigură artileria cu rază lungă, în timp ce rachetele de croazieră Tomahawk sunt lansate de pe platforme navale.

Scutul antirachetă și forța navală

Pentru interceptarea rachetelor balistice și a dronelor sunt utilizate sisteme Patriot și THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), completate de tehnologii anti-dronă.

În larg, două grupuri de portavioane – conduse de USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln – proiectează forța militară americană în regiune. Avioanele P-8 Poseidon patrulează maritim, iar aeronavele C-17 Globemaster, C-130 Hercules și avioanele-cisternă mențin fluxul logistic.

Cât costă războiul cu Iranul?

Estimarea costului total al unei campanii militare în desfășurare este dificilă, iar Pentagonul nu a publicat date oficiale detaliate. Experții vorbesc despre „multe piese în mișcare”.

Christopher Preble, cercetător principal la Stimson Center, a declarat pentru Al Jazeera că se pot face doar calcule orientative privind costul armamentului și al operațiunilor navale.

Potrivit Center for New American Security, operarea zilnică a unui grup de portavion, precum USS Gerald R. Ford, costă aproximativ 6,5 milioane de dolari.

În plus, există și pierderi de echipament. Cel puțin trei avioane de luptă americane au fost doborâte în Kuweit, într-un incident descris oficial drept „foc prietenesc”.

Problema reală: nu banii, ci stocurile

Deși bugetul apărării SUA depășește 1000 de miliarde de dolari – iar administrația americană solicită creșterea lui la 1,5 mii de miliarde de dolari – experții spun că adevărata vulnerabilitate nu este financiară, ci logistică.

„1000 de miliarde de dolari înseamnă enorm. Problema este inventarul real de armament, în special interceptoarele – rachete Patriot sau SM-6, folosite împotriva rachetelor balistice”, avertizează Preble.

Ritmul actual al interceptărilor, spun analiștii, nu poate fi susținut pe termen nelimitat. Există precedentul conflictului de 12 zile cu Iranul din iunie, când au apărut informații că atât SUA, cât și Israelul ar fi ajuns aproape de epuizarea stocurilor de interceptori.

Situația este complicată de faptul că o parte dintre aceste sisteme erau destinate altor teatre de operațiuni – Ucraina, în contextul atacurilor rusești, sau zona Indo-Pacifică, unde tensiunile rămân ridicate.

Iar producția nu poate ține pasul cu consumul.

„Un sistem Patriot sau un SM-6 este un echipament extrem de complex. Nu vorbim despre sute sau mii de unități fabricate zilnic”, subliniază Preble.

În concluzie, dacă factura financiară poate fi, cel puțin teoretic, absorbită de bugetul colosal al apărării americane, întrebarea esențială rămâne alta: cât de repede pot fi înlocuite armele consumate într-un conflict care pare departe de a se încheia?

Statele Unite au pierdut echipamente militare în valoare de aproape 2 miliarde de dolari în primele patru zile ale operațiunilor împotriva Iranului, potrivit unor estimări bazate pe date din surse deschise analizate de agenția turcă Anadolu.

Cea mai costisitoare pierdere ar fi fost un radar american de avertizare timpurie AN/FPS-132, amplasat la baza aeriană Al Udeid din Qatar, evaluat la aproximativ 1,1 miliarde de dolari. Autoritățile de la Doha au confirmat că instalația a fost lovită și avariată într-un atac cu rachetă lansat sâmbătă de Iran.

Duminică, trei avioane de luptă F-15E Strike Eagle ar fi fost distruse într-un incident de foc prietenesc implicând apărarea aeriană a Kuweitului. Cei șase membri ai echipajelor au supraviețuit, însă aeronavele au fost pierdute. Costul înlocuirii acestora este estimat la circa 282 de milioane de dolari.

Tot sâmbătă, Iranul a anunțat că a lovit cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei SUA din Manama, Bahrain, distrugând două terminale de comunicații prin satelit și mai multe clădiri. Potrivit analizelor din surse deschise, echipamentele vizate ar fi fost terminale AN/GSC-52B, cu un cost estimat la aproximativ 20 de milioane de dolari, incluzând instalarea și operaționalizarea.

Teheranul susține, de asemenea, că a distrus o componentă radar AN/TPY-2 a sistemului antirachetă THAAD desfășurat în orașul industrial Al-Ruwais din Emiratele Arabe Unite. Imagini satelitare analizate independent sugerează că instalația ar fi fost lovită. Valoarea estimată a radarului este de aproximativ 500 de milioane de dolari.

În total, pagubele raportate s-ar ridica la circa 1,9 miliarde de dolari.

Baze și misiuni diplomatice vizate

De la începutul loviturilor americane și israeliene asupra Iranului, cel puțin șapte obiective militare americane din Orientul Mijlociu au fost vizate de atacuri iraniene, potrivit relatărilor din presă și imaginilor verificate din surse deschise. Printre acestea se numără cartierul general al Flotei a Cincea din Bahrain, baze din Kuweit – inclusiv Camp Arifjan, Ali Al Salem și Camp Buehring –, baza din Erbil, în Irak, portul Jebel Ali din Emiratele Arabe Unite și baza Al Udeid din Qatar.

Imagini realizate duminică la baza Ali Al Salem arată acoperișuri prăbușite în mai multe puncte ale complexului. La Camp Arifjan au fost raportate victime în rândul militarilor americani. În Camp Buehring, un videoclip distribuit online surprinde o dronă care ar fi explodat în interiorul perimetrului bazei.

La Erbil, în nordul Irakului, înregistrări video și fotografii confirmate de presa internațională indică lovituri repetate asupra instalațiilor militare unde sunt staționate trupe americane. Imagini satelitare arată clădiri avariate și incendii persistente.

În Dubai, imagini din satelit surprind fum ridicându-se dintr-o clădire aflată într-o zonă utilizată frecvent de Marina SUA în portul Jebel Ali, unul dintre cele mai importante puncte logistice ale sale în regiune.

Atacuri au fost raportate și asupra unor misiuni diplomatice americane din Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Ambasada SUA la Riad ar fi fost lovită de două drone, autoritățile saudite raportând pagube materiale limitate. Ambasada din Kuweit City a fost închisă temporar după atacuri cu drone și rachete, iar personalul neesențial a fost evacuat. La Dubai, un posibil atac cu dronă a provocat un incendiu într-o parcare din apropierea consulatului american, fără distrugeri structurale majore.

Informațiile privind amploarea exactă a pagubelor și circumstanțele fiecărui incident nu au fost confirmate integral de autoritățile americane, iar evaluările rămân în curs.