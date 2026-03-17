Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Bogdan Ivan, despre instituirea „situației de criză” pe piața carburanților. „Există acord politic pentru intervenție”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat marți, 17 martie, că ministerul pe care îl conduce a transmis Guvernului un proiect de act normativ care ar permite declararea unei „situații de criză” în domeniul carburanților. Potrivit oficialului, documentul se află în analiză, iar o decizie este așteptată după adoptarea bugetului în Parlament.

Bogdan Ivan FOTO FB Ministerul Energiei

Potrivit ministrului, măsura ar oferi statului instrumente suplimentare pentru a interveni rapid în cazul unor disfuncționalități pe piață, inclusiv posibilitatea de a limita exporturile de combustibil pentru a proteja aprovizionarea internă.

Ce prevede proiectul

Bogdan Ivan a explicat la Parlament,  în fața jurnaliștilor, că instituirea situației de criză ar permite intervenții imediate pentru prevenirea creșterilor artificiale de preț, asigurarea stocurilor necesare pentru piața internă, restricționarea exporturilor de combustibil, dacă situația o impune și exceptarea eventualelor solicitări venite din partea NATO

Ministrul Ebergiei a precizat că documentul include mai multe scenarii tehnice, bazate pe date concrete, care urmează să fie evaluate de Ministerul Finanțelor și de liderii coaliției.

Oficialul a subliniat că evoluția prețurilor la combustibil este influențată în principal de situația globală, în special de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. România nu poate controla aceste evoluții, însă poate limita efectele lor asupra pieței interne.

„Important este ca prețul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare sau din penurie. Acest risc este gestionat”, a afirmat ministrul.

„Există acordul că trebuie să acționăm dacă lucrurile se degradează pe plan extern”

Bogdan Ivan a  subliniat că există un consens la nivelul întregii coaliții de guvernare privind necesitatea unei intervenții dacă situația internațională se deteriorează. Decizia finală va fi anunțată de premier și de ministrul Finanțelor, după analiza tuturor scenariilor.

„Indiferent de culoarea politică, există acordul că trebuie să acționăm dacă lucrurile se degradează pe plan extern”, a precizat ministrul Energiei.

