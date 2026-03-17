search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, marți seară. MApN: „Sistemele de supraveghere au detectat o dronă în proximitatea spațiului aerian național”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit marți seară, în jurul orei 19:17, un nou mesaj RO-Alert de tip „alertă extremă”, transmis pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene aflate în proximitatea graniței cu România.

Oamenii au primit mesaje de „alertă extremă”. FOTO DSU
UPDATE „Sistemele de supraveghere au detectat o dronă în proximitatea spațiului aerian național”

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în seara zilei de 17 martie, semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea, a precizat marți seară, MApN

„Ținta a fost semnalată la aproximativ 20 km nord de Vâlcove. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19.17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19.22”, a explicat MApN, într-un comunicat.

Ministerul a precizat că sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și sunt pregătite să intervină, în funcție de evoluția situației.

Știrea inițială

Cetățenii au fost informați despre posibilitatea ca fragmente provenite din spațiul aerian să cadă pe teritoriul național și recomandă adăpostirea imediată în locuri sigure, potrivit Digi24.

Oamenii au fost sfătuiți ca, în lipsa unui adăpost special amenajat, să rămână în interiorul locuințelor, la distanță de ferestre și de pereții exteriori. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Avertismentul vine după ce, în cursul dimineții, forțele ruse au lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din sudul Ucrainei. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că în zona localității Plauru au fost identificate elemente ale unui vehicul aerian prăbușit pe teritoriul României.

Populația din zonă primise deja un mesaj RO-Alert în cursul dimineții, în contextul aceluiași val de atacuri.

