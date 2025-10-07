Cum a reușit Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american, să ajungă la o avere de 150 de milioane de dolari la vârsta de 19 ani

La doar 19 ani, Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american Donald Trump, a reușit să-și construiască o avere impresionantă, estimată la aproximativ 150 de milioane de dolari. Student la Universitatea New York (NYU), Barron a devenit un nume tot mai des asociat cu succesul criptomonedelor, un domeniu pe care chiar el i l-ar fi explicat tatălui său.

În ianuarie, în timpul unui eveniment de inaugurare, Donald Trump a glumit despre fiul său cel mai mic: „Am un fiu foarte înalt pe nume Barron. A auzit cineva de el?”. Tânărul, care are aproape doi metri, a salutat mulțimea, în timp ce tatăl său povestea cum Barron l-ar fi sfătuit: „Mi-a spus: «Tată, trebuie să mergi la Joe Rogan»”, sugerând că fiul său l-a ajutat să atragă votanții tineri.

Pe lângă sfaturile de imagine, fostul președinte i-a atribuit fiului său și meritul de a-l fi introdus în lumea criptomonedelor, sursa noii averi uriașe a familiei, informează Forbes.

Afacerea crypto care a schimbat jocul: World Liberty Financial

Barron Trump a cofondat, alături de tatăl și frații săi mai mari, compania World Liberty Financial, o platformă de criptomonede lansată în 2024, cu mai puțin de două luni înainte de alegeri. Ce a început ca o inițiativă riscantă s-a transformat rapid într-o afacere de miliarde după ce Donald Trump a câștigat scrutinul.

Conform estimărilor Forbes, World Liberty a adus familiei Trump peste 1,5 miliarde de dolari, iar circa 10% din această sumă, adică 150 de milioane de dolari, îi revin lui Barron.

De la copilul retras al Casei Albe la tânărul milionar

Născut în 2006 din căsnicia lui Donald Trump cu Melania, Barron avea doar nouă ani când tatăl său și-a anunțat candidatura la Casa Albă. În anii de mandat, a stat departe de ochii publicului și a urmat cursurile unei școli private din Maryland, unde taxele anuale depășesc 50.000 de dolari.

În 2018, potrivit biografiei The Art of Her Deal, Melania Trump ar fi renegociat acordul prenupțial pentru a-i asigura fiului lor o parte mai mare din moștenire și o implicare crescută în afacerile familiei. Momentul a dat roade în 2024, când Barron s-a implicat în proiectul World Liberty Financial, o mișcare care i-a adus un succes fulminant încă de la prima încercare.

Cum s-au transformat tokenurile în milioane

Compania Trump Marks Defi LLC, care deține participațiile familiei Trump în World Liberty, a primit în septembrie 2024 peste 22,5 miliarde de tokenuri $WLFI, în schimbul promovării proiectului și folosirii numelui Trump. Familia a obținut și 75% din veniturile companiei, după primele 15 milioane de dolari încasate.

La început, valoarea acestor tokenuri era incertă. Totul s-a schimbat însă după victoria electorală a lui Donald Trump, când miliardarul crypto Justin Sun a anunțat o investiție de 75 de milioane de dolari în World Liberty. Vânzările au explodat, iar până în august compania vânduse tokenuri în valoare de aproximativ 675 de milioane de dolari. Din această sumă, Barron ar fi câștigat în jur de 38 de milioane de dolari după taxe.

Noi investiții și câștiguri uriașe

În martie 2025, World Liberty a lansat o nouă criptomonedă stabilă, USD1, legată de dolarul american. Cu o capitalizare de piață de 2,6 miliarde de dolari, afacerea este evaluată la aproape 880 de milioane, iar familia Trump deține aproximativ 38% din această companie. Cota lui Barron ar valora în jur de 34 de milioane de dolari.

În august, World Liberty a semnat un acord cu firma de servicii financiare Alt5 Sigma, care a cumpărat tokenuri $WLFI în valoare de 717 milioane de dolari, ceea ce i-ar fi adus lui Barron încă 41 de milioane de dolari.

Avere blocată, dar în creștere

Tânărul a primit și 2,25 miliarde de tokenuri World Liberty, reprezentând 10% din pachetul inițial al familiei. Deși aceste monede nu pot fi încă vândute, valoarea lor actuală este estimată la 45 de milioane de dolari.

În total, potrivit Forbes, averea lui Barron Trump depășește 150 de milioane de dolari, o sumă impresionantă pentru un student aflat în al doilea an la NYU Stern School of Business, unde taxa anuală este de 67.430 de dolari. Cu averea sa, Barron ar putea plăti această sumă de peste 2.200 de ori.