search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum a reușit Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american, să ajungă la o avere de 150 de milioane de dolari la vârsta de 19 ani

0
0
Publicat:

La doar 19 ani, Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american Donald Trump, a reușit să-și construiască o avere impresionantă, estimată la aproximativ 150 de milioane de dolari. Student la Universitatea New York (NYU), Barron a devenit un nume tot mai des asociat cu succesul criptomonedelor, un domeniu pe care chiar el i l-ar fi explicat tatălui său.

Barron Trump are o avere estimată la 150 de milioane de dolari FOTO: X
Barron Trump are o avere estimată la 150 de milioane de dolari FOTO: X

În ianuarie, în timpul unui eveniment de inaugurare, Donald Trump a glumit despre fiul său cel mai mic: „Am un fiu foarte înalt pe nume Barron. A auzit cineva de el?”. Tânărul, care are aproape doi metri, a salutat mulțimea, în timp ce tatăl său povestea cum Barron l-ar fi sfătuit: „Mi-a spus: «Tată, trebuie să mergi la Joe Rogan»”, sugerând că fiul său l-a ajutat să atragă votanții tineri. 

Pe lângă sfaturile de imagine, fostul președinte i-a atribuit fiului său și meritul de a-l fi introdus în lumea criptomonedelor, sursa noii averi uriașe a familiei, informează Forbes.

Afacerea crypto care a schimbat jocul: World Liberty Financial

Barron Trump a cofondat, alături de tatăl și frații săi mai mari, compania World Liberty Financial, o platformă de criptomonede lansată în 2024, cu mai puțin de două luni înainte de alegeri. Ce a început ca o inițiativă riscantă s-a transformat rapid într-o afacere de miliarde după ce Donald Trump a câștigat scrutinul.

Conform estimărilor Forbes, World Liberty a adus familiei Trump peste 1,5 miliarde de dolari, iar circa 10% din această sumă, adică 150 de milioane de dolari, îi revin lui Barron.

De la copilul retras al Casei Albe la tânărul milionar

Născut în 2006 din căsnicia lui Donald Trump cu Melania, Barron avea doar nouă ani când tatăl său și-a anunțat candidatura la Casa Albă. În anii de mandat, a stat departe de ochii publicului și a urmat cursurile unei școli private din Maryland, unde taxele anuale depășesc 50.000 de dolari.

În 2018, potrivit biografiei The Art of Her Deal, Melania Trump ar fi renegociat acordul prenupțial pentru a-i asigura fiului lor o parte mai mare din moștenire și o implicare crescută în afacerile familiei. Momentul a dat roade în 2024, când Barron s-a implicat în proiectul World Liberty Financial, o mișcare care i-a adus un succes fulminant încă de la prima încercare.

Cum s-au transformat tokenurile în milioane

Compania Trump Marks Defi LLC, care deține participațiile familiei Trump în World Liberty, a primit în septembrie 2024 peste 22,5 miliarde de tokenuri $WLFI, în schimbul promovării proiectului și folosirii numelui Trump. Familia a obținut și 75% din veniturile companiei, după primele 15 milioane de dolari încasate.

La început, valoarea acestor tokenuri era incertă. Totul s-a schimbat însă după victoria electorală a lui Donald Trump, când miliardarul crypto Justin Sun a anunțat o investiție de 75 de milioane de dolari în World Liberty. Vânzările au explodat, iar până în august compania vânduse tokenuri în valoare de aproximativ 675 de milioane de dolari. Din această sumă, Barron ar fi câștigat în jur de 38 de milioane de dolari după taxe.

Noi investiții și câștiguri uriașe

În martie 2025, World Liberty a lansat o nouă criptomonedă stabilă, USD1, legată de dolarul american. Cu o capitalizare de piață de 2,6 miliarde de dolari, afacerea este evaluată la aproape 880 de milioane, iar familia Trump deține aproximativ 38% din această companie. Cota lui Barron ar valora în jur de 34 de milioane de dolari.

În august, World Liberty a semnat un acord cu firma de servicii financiare Alt5 Sigma, care a cumpărat tokenuri $WLFI în valoare de 717 milioane de dolari, ceea ce i-ar fi adus lui Barron încă 41 de milioane de dolari.

Avere blocată, dar în creștere

Tânărul a primit și 2,25 miliarde de tokenuri World Liberty, reprezentând 10% din pachetul inițial al familiei. Deși aceste monede nu pot fi încă vândute, valoarea lor actuală este estimată la 45 de milioane de dolari.

În total, potrivit Forbes, averea lui Barron Trump depășește 150 de milioane de dolari, o sumă impresionantă pentru un student aflat în al doilea an la NYU Stern School of Business, unde taxa anuală este de 67.430 de dolari. Cu averea sa, Barron ar putea plăti această sumă de peste 2.200 de ori.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
gandul.ro
image
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
mediafax.ro
image
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul
fanatik.ro
image
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
libertatea.ro
image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
playtech.ro
image
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Guvernul poate interzice cumulul pensie-salariu
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani