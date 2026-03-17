Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Simulare Evaluare Națională 2026. Subiecte „pe model vechi”, dar cu capcane. Ce a fost făcută diferența la proba de Matematică

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți proba la Matematică din cadrul simulării cu subiecte unice la nivel național. „Este un antrenament binevenit”.

Elevii de clasa a VIIII-a au susținut și a doua probă FOTO: Alina Mitran
Elevii de clasa a VIIII-a au susținut și a doua probă FOTO: Alina Mitran

Și mai mulți elevi de clasa a VIII-a au lipsit de la cea de-a doua probă a simulării Evaluării Naționale 2026, la nivel național. Profesorii asistenți au scanat la finalul probei peste 144.300 de lucrări, însă s-au consemnat și peste 12.700 de absențe, față de peste  11.800 în prima zi, în timp ce trei elevi au fost surprinși copiind sau încercând să copieze, fiind eliminați din examen.

De menționat că în 104 unități școlare nu s-a organizat simularea, din cauza boicotării activității de către cadrele didactice, astfel că peste 5.200 de elevi nu au putut să treacă prin acest antrenament.

De altfel, cei mai mulți elevi așa au și privit proba, fiind nerăbdători să-și afle notele.

„Este foarte importantă pentru mine simularea. Chiar vreau să știu unde mă situez la acest moment”, a spus o elevă care a susținut proba la un centru din municipiul Slatina. „Subiectele au fost pe tiparul celor de la simulările pe care le facem și la clasă. Nu a fost ceva care să ne surprindă. A, că pentru mine a fost mai grea problema de la geometrie, asta e, știu deja că acolo mai am de lucru”, a spus o altă elevă.

A fost bine! Au fost subiecte accesibile”, a fost tot ceea ce a putut să spună, în primă fază, o altă elevă. A trăit proba ca și cum ar fi dat adevăratul examenul. Spune că nu și-a putut stăpâni prea bine emoțiile. „Pentru noi, care nu susținem examenul la noi în școală, e important să știm unde venim, chiar și unde ne putem lăsa lucrurile. La simularea județeană a fost altceva. Subiectele au fost asemănătoare, însă am dat în clasa noastră, ne-am lăsat hainele în cuier, n-am putut simula chiar tot. Este un antrenament binevenit”, a spus eleva.

Cât despre note, elevii, cei mai mulți, cred că vor fi mai mici decât cele de la Limba română, dar promit să exerseze în continuare până la examenul din vară.

„Dezavantajul este că orice greșeală de calcul poate duce la pierderea a 5 puncte”

Subiectele nu ar fi trebuit să le pună probleme foarte mari elevilor, pentru că au fost redactate respectându-se programa, este de părere profesorul de Matematică Titu Vîrban.

De remarcat că subiectele au fost pe același model cunoscut încă din anul 2021 - primul an cu acest format. Au respectat programa, excluzând, evident, câteva capitole din clasa a VIII-a. Subiectele 1 și 2 parcurg întreaga materie de algebră și geometrie din clasele V-VIII, având rezolvări scurte și necesitând noțiuni de bază. Dezavantajul este că orice greșeală de calcul sau necunoaștere a unei formule poate duce la pierderea a 5 puncte. Subiectul al treilea, care este cu rezolvare completă, are șase subiecte a câte 5 puncte: trei de algebră și trei de geometrie. Cele 5 puncte sunt împărțite în două cerințe - A și B. (...) Cerințele de la punctul A în general au soluții scurte și ușoare, deci ajută la creșterea punctajului elevilor”, a explicat profesorul. Subpunctul B, mai dificil, a necesitat și mai multe calcule.

Prima problemă din cele trei de algebră este pe tiparul exercițiilor pe care elevii le fac în toți anii de gimnaziu, așa că nu ar fi trebuit să-i surprindă. Subiectul al doilea de algebră necesita cunoștințe din clasa a VIII-a, cu multe formule de calcul prescurtat. Al treilea subiect, care de obicei la examen este cu o funcție, acum neinclusă în programa pentru simulare, a fost înlocuit cu o problemă din clasa a VII-a, cu reprezentarea punctelor în plan, asemănătoare cu funcția.

Și subiectele de geometrie au respectat programa, a punctat profesorul. „Au necesitat foarte multe noțiuni de congruență, de asemănare și, de remarcat, că foarte multă trigonometrie. Acesta este și un semnal pentru noi, profesorii, să insistăm mai mult pe trigonometria care se face la sfârșitul clasului a VII-a”, a mai subliniat prof. Vîrban.

De remarcat că pentru geometria în spațiu elevii care au rezolvat corect cerințele vor primi doar 10 puncte din totalul de 45 câte revin geometriei. „Poate pentru unii copii, care înțeleg mai greu geometria în spațiu, e un avantaj”, a mai spus profesorul.

Subiectele propuse pot face diferența între copiii foarte buni, cei buni și cei care se descurcă mai greu la Matematică, a mai remarcat profesorul. „Mi se par subiecte foarte bine echilibrate. Știți că sunt județe unde câteva sutimi contează foarte mult la admitere. Sunt clase în care se intră cu medii foarte mari și atunci trebuie făcută o diferență”, a mai adăugat prof. Titu Vîrban.

image
image
