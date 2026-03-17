Românii, în centrul scandalului megafraudei împrumuturilor pentru studii din Marea Britanie. Înscrierile s-au triplat în numai patru ani. Ce măsuri ia guvernul de la Londra

Românii solicită un număr record de împrumuturi studențești într-un caz de fraudă pe scară largă în Marea Britanie, potrivit unei investigații realizate de The Telegraph.

Numărul românilor care accesează împrumuturi de până la 13.000 de lire sterline este de aproape patru ori mai mare decât al celei mai apropiate naționalități și al doilea ca mărime după cei 1,1 milioane de studenți britanici care împrumută bani pentru a-și finanța studiile.

Împrumuturile studențești solicitate de români s-au triplat în ultimii cinci ani, crescând de la 25.046 în 2019/20 la 78.325 în 2023/24, depășind cu mult cei 19.653 de polonezi care primesc finanțare.

Bridget Phillipson, ministrul britanic al Educației, a recunoscut că un număr „disproporționat” de români beneficiază de împrumuturi pentru studii și a promis că va lua măsuri împotriva colegiilor francizate unde se înscriu majoritatea acestora.

Românii sunt „supra-reprezentați” la cursurile acestor colegii, unde Oficiul Național de Audit (NAO), organismul de supraveghere a cheltuielilor publice, a descoperit dovezi ale unei fraude de milioane de lire, posibil legată de infracționalitate organizată.

Colegii francizate, adesea private, oferă cursuri în numele universităților consacrate. Investigatorii susțin că aceste colegii, care cer adesea note mai mici, sunt exploatate de studenți care se înscriu pentru a obține împrumuturile, apoi abandonează cursurile fără intenția de a finaliza studiile sau de a rambursa banii.

Numărul studenților la cursurile francizate s-a dublat în ultimii cinci ani, ajungând la aproape 160.000, reprezentând între 5 și 10% din totalul studenților din învățământul superior.

Acești studenți au de două ori mai multe șanse să renunțe și mult mai puține șanse să obțină un loc de muncă sau să continue studiile, comparativ cu cei înscriși la programele universitare tradiționale, conform Departamentului pentru Educație (DfE). Doar trei sferturi finalizează cursurile, față de nouă din zece în restul sistemului.

Phillipson a promis să aducă cursurile francizate sub aceeași reglementare ca universitățile, pentru a combate fraudele și exploatarea sistemului.

Potrivit Oficiului pentru Studenți (OfS), mai mult de două treimi dintre studenții la cursuri francizate provin din țări unde engleza nu este limba maternă, românii fiind „foarte bine reprezentați” în acest grup. Aceștia au dreptul la împrumuturi prin rezidență în Regatul Unit timp de cel puțin trei ani sau prin statut de rezident UE.

Un purtător de cuvânt al OfS a declarat: „Am semnalat preocupări legate de practicile unor agenți terți de recrutare care înscriu studenți care nu sunt originari din Anglia sau nu cunosc sistemul de învățământ superior englez, în cursuri subcontractate în Anglia.

Aceste preocupări includ folosirea stimulentelor financiare pentru a atrage studenți către cursuri nepotrivite sau solicitarea ca studenții să plătească agenților pentru servicii pe care le-ar putea face singuri, cum ar fi înscrierea la o universitate sau la un colegiu, sau taxe suplimentare de înregistrare. În unele cazuri, studenților pot fi furnizate informații inexacte despre cursuri sau împrumuturi studențești pentru a fi convinși să se înscrie.”

Phillipson a promis să înăsprească regulile, astfel încât furnizorii francizați cu 300 sau mai mulți studenți să fie obligatoriu reglementați de OfS, în loc să rămână în afara regimului actual de aplicare. Aceasta va presupune respectarea acelorași standarde ca universitățile sau interzicerea accesului la împrumuturi studențești în 2028/29.

Cu toate acestea, Rupert Lowe, deputat independent care a obținut datele despre studenții români de la DfE, a cerut o anchetă completă pentru a stabili amploarea fraudei.

„Este evident că există o fraudă pe scară largă, dar nimeni nu pare să-i pese. Nu este o surpriză. Cer Guvernului să inițieze o revizuire completă pentru a vedea unde au ajuns acești bani și, mai important – cum îi putem recupera,” a declarat Lowe, fondatorul partidului Restore Britain. „Poziția Restore Britain este clară – împrumuturile studențești nu trebuie să fie disponibile pentru străini.”

Un purtător de cuvânt al DfE a adăugat: „Universitățile noastre sunt recunoscute la nivel mondial, motiv pentru care facem tot posibilul să protejăm această reputație și valoarea fiecărei diplome. Eligibilitatea pentru sprijin studențesc se bazează pe rezidență și statut de imigrare, nu doar pe naționalitate, concentrând resursele asupra studenților care au șanse să contribuie la economie.

Vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja banii publici în cazul unor tipare neobișnuite care indică abuzuri sau arată că furnizorii francizați utilizează în mod abuziv finanțarea studențească. Orice folosire greșită a împrumuturilor studențești este o insultă adusă studenților care muncesc pentru oportunități mai bune.”

Compania Student Loans Company (SLC) a declarat că, atunci când se detectează fraudă – așa cum a raportat NAO în 2024 – s-au luat măsuri ferme, iar DfE a fost notificat.

„SLC efectuează anchete atunci când se suspectează fraude individuale și are competența de a sancționa studenții conform declarației de intenție publicate de Economic Crime Unit. În cazul în care SLC identifică activități potențial frauduloase dincolo de acest cadru, cazurile sunt trimise la DfE și OfS pentru evaluare”, a declarat un purtător de cuvânt.