Elon Musk, găsit vinovat de manipularea prețului acțiunilor Twitter: factură de miliarde pentru investitori

Un juriu federal din San Francisco a decis vineri că Elon Musk a indus în eroare investitorii prin declarații „intenționat înșelătoare” în timpul preluării Twitter din 2022. Verdictul marchează o lovitură semnificativă pentru miliardar, după ce în 2023 câștigase un proces similar intentat de acționarii Tesla.

După două zile de deliberări, juriul a pronunțat un verdict unanim împotriva lui Musk, respingând argumentul acestuia că publicul i-ar fi „supra-interpretat” postările. Instanța a stabilit că afirmațiile miliardarului referitoare la problemele cu conturile false de pe Twitter și amenințarea cu renunțarea la acordul de 44 de miliarde de dolari au fost „intenționat înșelătoare”, relatează BBC.

Decizia instanței indică faptul că declarațiile lui Musk au redus artificial prețul acțiunilor Twitter cu sume cuprinse între 3 și 8 dolari în lunile premergătoare achiziției, ceea ce ar putea însemna despăgubiri de mii de dolari pentru fiecare investitor din grupul reclamanților. Monte Mann, avocat specializat în litigii comerciale la Armstrong Teasdale, a declarat: „Dacă influenţezi piaţa prin cuvintele tale, îţi asumi consecinţele”.

Incertitudine și pierderi pentru investitori

Juriul a sancționat astfel strategia lui Musk din mai 2022, când acesta a susținut că acordul este „în așteptare” din cauza problemelor cu conturile false, înainte de a anunța că vrea să renunțe complet la tranzacție. Acele luni de incertitudine au avut efecte negative pentru investitori precum Brian Belgrave, antreprenor din Oregon, care a mărturisit în fața juriului că a vândut mii de acțiuni în iulie 2022, crezând că Musk se va retrage. „Am fost păcălit. Am fost înșelat”, a spus Belgrave, care a vândut la un preț mult sub cei 54,20 dolari plătiți ulterior de miliardar pentru finalizarea achiziției.

Reacția lui Elon Musk

În timpul audierilor, Musk a avut un ton combativ și a evitat adesea să răspundă direct întrebărilor avocaților, însă a admis la un moment dat: „Dacă acesta ar fi un proces despre faptul că am scris tweet-uri stupide, aș spune că sunt vinovat”. Echipa legală a miliardarului a descris verdictul ca un simplu „obstacol în drum” și a anunțat că va face apel, potrivit Reuters.