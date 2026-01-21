Secretarul Trezoreriei SUA califică Danemarca drept „irelevantă” pe măsură ce conflictul cu Groenlanda se adâncește. Ce i-a răspuns șefa Comisiei Europene

Criza diplomatică dintre Statele Unite și Europa, declanșată de ambițiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda, capătă accente tot mai dure. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a calificat Danemarca drept „irelevantă”, într-un nou atac la adresa unui aliat tradițional al Washingtonului, în timp ce liderii mondiali se pregătesc să se reunească la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Vorbind în marja reuniunii din stațiunea elvețiană, Bessent a respins speculațiile potrivit cărora investitori europeni — inclusiv fondurile de pensii daneze — ar putea renunța la obligațiunile guvernamentale americane, ca represalii față de tentativa lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

„Dimensiunea investițiilor Danemarcei în titluri de stat americane, la fel ca Danemarca însăși, este irelevantă”, a declarat Bessent. „Este vorba de mai puțin de 100 de milioane de dolari. De ani de zile își reduc expunerea pe titlurile americane. Nu sunt deloc îngrijorat.”

Oficialul american a pus aceste informații pe seama „presei de tip fake news, în frunte cu Financial Times”, care ar fi amplificat un raport al Deutsche Bank ce sugera că Europa ar putea deveni mai reticentă în a finanța datoria publică a SUA, în contextul crizei legate de Groenlanda. Potrivit lui Bessent, directorul executiv al băncii germane l-ar fi sunat personal pentru a se delimita de concluziile raportului.

Declarațiile secretarului Trezoreriei vin la o zi după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat la Davos că preferă „respectul în locul intimidării” și „statul de drept în locul brutalității”, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis un răspuns „ferm și neclintit” în fața amenințărilor lui Trump cu tarife vamale împotriva a opt state europene care se opun preluării Groenlandei.

Bessent a catalogat reacțiile lui Macron și von der Leyen drept „inflamatorii” și a sugerat că liderul francez ar trebui să se concentreze pe problemele interne, nu pe promovarea unei eventuale misiuni NATO în Groenlanda.

„Dacă acesta este tot ce are de făcut președintele Macron, în condițiile în care bugetul Franței este într-o situație dezastruoasă, i-aș recomanda să se ocupe de alte lucruri importante pentru francezi”, a spus oficialul american.

Comentariile au fost făcute în timp ce Donald Trump se îndrepta spre Davos, cu o întârziere de aproximativ trei ore, provocată de o problemă tehnică la Air Force One. Președintele SUA urmează să susțină un discurs miercuri după-amiază, însă Bessent a sugerat că acesta va ajunge „probabil cu trei ore întârziere”.

Într-un apel adresat liderilor prezenți la Davos, secretarul Trezoreriei le-a cerut să evite „furia reflexă” și „amărăciunea” și să aștepte explicațiile lui Trump privind motivele pentru care Statele Unite ar trebui să controleze Groenlanda. „Cred că vor fi convinși”, a adăugat el.

Răspunsul șefei Comisiei Europene

În contrast cu tonul Washingtonului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat că „viitorul Groenlandei aparține exclusiv groenlandezilor”. Vorbind în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ea a avertizat că Europa trebuie să se adapteze unei ordini mondiale tot mai marcate de forță brută.

„Trăim într-o lume definită de puterea brută. În acest context tot mai lipsit de reguli, Europa are nevoie de propriile pârghii de putere și trebuie să renunțe la prudența tradițională”, a spus von der Leyen, subliniind necesitatea ca UE să își consolideze autonomia și influența economică.

Lidera Comisiei a reluat și avertismentele formulate la Davos, potrivit cărora amenințările americane cu tarife ar putea arunca relațiile transatlantice într-o „spirală periculoasă” și ar întări poziția adversarilor comuni ai Europei și Statelor Unite.

„Groenlanda nu este doar un teritoriu strategic, bogat în resurse și important pe noile rute maritime globale. Mai presus de toate, este casa unui popor liber și suveran. Este o națiune cu drept la suveranitate și integritate teritorială, iar viitorul Groenlandei trebuie decis doar de groenlandezi”, a subliniat ea.

Ursula von der Leyen a insistat, totodată, că sprijinul pentru Ucraina rămâne esențial, într-un moment în care tensiunile globale riscă să fragilizeze și mai mult ordinea internațională.