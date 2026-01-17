Criză majoră între UE și SUA: acordul comercial, blocat după tarifele anunțate de Trump. „Este pur și simplu scandalos”

Uniunea Europeană și Statele Unite se află în fața unei noi crize comerciale după ce președintele Donald Trump a impus tarife suplimentare asupra țărilor europene care au contribuit cu trupe la o desfășurare militară în Groenlanda.

Tarifele vor fi de 10% și vor urca la 25% începând cu 1 iunie, urmând să rămână în vigoare „până când se va încheia un acord complet pentru cumpărarea Groenlandei”, a anunțat Trump.

Această decizie a provocat imediat o reacție fermă la Bruxelles. Parlamentul European a anunțat că nu va avansa cu ratificarea acordului comercial UE-SUA semnat în iulie 2025, care prevedea eliminarea tarifelor pentru exporturile europene în schimbul impunerii unei taxe de 15% asupra importurilor americane, scrie Politico.

Decizia pune în pericol armistițiul comercial dintre cele două blocuri și deschide posibilitatea unor tensiuni economice majore.

„Suntem pentru acordul comercial UE-SUA, dar având în vedere amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda, aprobarea nu este posibilă în acest stadiu. Tarifele de 0% asupra produselor americane trebuie suspendate”, a transmis Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE).

Vicepreședinta S&D pentru comerț, Kathleen Van Brempt, a calificat acțiunea SUA drept „pur și simplu scandalosă” și a subliniat caracterul coercitiv al deciziei.

„Este pur și simplu scandalos faptul că Donald Trump folosește tarifele și amenințările economice pentru a impune o revendicare teritorială ilegitimă”, a spus Van Brempt într-o declarație. Aprobarea acordului comercial, a adăugat ea, „nu ar fi pragmatică, ci pur și simplu iresponsabilă”.

„Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat în cazul în care acestea se vor confirma. Vom asigura respectarea suveranității europene. În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”, a transmis președintele francez, Emmanuel Macron.

„Tarifele vamale ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să-și susțină suveranitatea”, a precizat șefa UE, Ursula von der Leyen, potrivit skynews.

Parlamentul European urmează să confirme blocarea acordului comercial într-o reuniune programată miercuri.

„Nu există nicio șansă ca Parlamentul European să aprobe acordul tarifar în aceste condiții. UE trebuie să fie pregătită să răspundă atacurilor tarifare ale lui Trump, inclusiv celor care vizează Suedia”, a spus Karin Karlsboro, deputată suedeză din Renew și coordonatoare pe probleme de comerț.