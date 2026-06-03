O mină marină a fost descoperită între Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au detonat-o

Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45.

O mină marină care a fost descoperită, miercuri după amiază, pe plaja dintre Vama Veche şi 2 Mai, fiind neutralizată de scafandrii militari.

„Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, miercuri la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei”, potrivit MApN.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.