Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
Musk lansează o acuzație gravă la adresa președintei Mexicului după uciderea lui El Mencho. Replica lui Sheinbaum

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat marți că administrația sa analizează posibilitatea inițierii unor acțiuni legale împotriva antreprenorului american Elon Musk, după ce acesta a acuzat guvernul mexican că ar fi controlat de cartelurile de droguri.

Claudia Sheinbaum FOTO EPA-EFE
Claudia Sheinbaum FOTO EPA-EFE

Vorbind în cadrul conferinței sale de presă matinale din 24 februarie, Sheinbaum a respins afirmațiile lui Musk drept „absurde” și lipsite de fundament, anunțând că echipa sa juridică evaluează dacă există temei pentru un demers legal.

„Analizăm dacă vom lua măsuri juridice”, a declarat Sheinbaum în fața jurnaliștilor. „Avocații examinează situația. Dar pentru mine, important este ceea ce spun oamenii.”

Disputa a izbucnit după ce Musk a scris pe 23 februarie, pe platforma sa de socializare X, că Sheinbaum „spune doar ce îi dictează șefii ei din cartel”. Comentariul a venit ca reacție la un videoclip din 2025, redistribuit online, în care președinta susținea că revenirea la o abordare militarizată de tip „război împotriva drogurilor” nu reprezintă soluția pentru problemele de securitate ale țării.

„Să spunem doar că pedeapsa pentru nesupunere este puțin mai dură decât un «plan de îmbunătățire a performanței»”, a adăugat Musk într-o postare ulterioară.

Schimbul de replici are loc într-un context de tensiuni sporite în Mexic, după o operațiune militară majoră care a dus la moartea lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, unul dintre cei mai puternici și căutați traficanți de droguri din țară.

Autoritățile mexicane au confirmat că Oseguera Cervantes, liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), a fost împușcat în timpul unei operațiuni desfășurate pe 22 februarie în localitatea Tapalpa, din statul Jalisco. Acesta a murit ulterior în drum spre spital.

Moartea acestuia a declanșat un val de violențe în mai multe state din Mexic. Membrii CJNG au ridicat baricade rutiere, au incendiat vehicule și s-au confruntat cu forțele de securitate. Zeci de persoane și-au pierdut viața în urma acestor incidente.

Operațiunea reprezintă una dintre cele mai importante lovituri date crimei organizate din Mexic în ultimii ani, însă analiștii au avertizat că fragmentarea cartelului ar putea genera instabilitate suplimentară.

Presiuni politice și internaționale

Comentariile lui Musk au amplificat un climat politic deja tensionat. Critic vocal al guvernelor de stânga, Musk este considerat apropiat de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri strategia lui Sheinbaum în ceea ce privește combaterea cartelurilor.

În ultimele luni, Trump a acuzat guvernul mexican că nu face suficient pentru a combate traficul de droguri și a sugerat public posibilitatea unor acțiuni militare unilaterale ale SUA împotriva cartelurilor care operează pe teritoriul mexican.

„Ea nu conduce Mexicul. Cartelurile conduc Mexicul”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News în luna ianuarie. El a afirmat, de asemenea, că a oferit sprijin militar american pentru „eliminarea cartelurilor”, o opțiune respinsă constant de Sheinbaum pe motiv că ar încălca suveranitatea Mexicului.

În septembrie, Departamentul de Stat al SUA a desemnat Mexicul drept zonă de îngrijorare în ceea ce privește traficul de droguri și a cerut „eforturi suplimentare și agresive” pentru destructurarea liderilor cartelurilor, a laboratoarelor clandestine, a rețelelor financiare și a lanțurilor de aprovizionare.

Sheinbaum își apără strategia

În fața criticilor interne și a presiunilor externe, Sheinbaum și-a apărat bilanțul în domeniul securității. Deși respinge o revenire la o militarizare totală, ea a desfășurat aproape 10.000 de membri ai Gărzii Naționale la frontiera de nord pentru a combate traficul de fentanil, în special în contextul amenințărilor tarifare venite din partea SUA la începutul anului.

De asemenea, ea a întreprins acțiuni militare țintite împotriva cartelurilor, deși a susținut că procesul ar trebui să se concentreze pe urmărirea penală a infractorilor, mai degrabă decât pe uciderea lor în cadrul operațiunilor forțelor de aplicare a legii.

Administrația sa a intensificat, de asemenea, extrădările către Statele Unite. Numai în ianuarie 2025, 37 de persoane au fost transferate în custodia autorităților americane, urmate de alte grupuri în lunile următoare.

La conferința de marți, Sheinbaum a respins acuzațiile potrivit cărora guvernul său ar fi controlat de organizații criminale, calificând ideea unui „narco-guvern” drept nefondată.

„Se destramă de la sine”, a spus ea. „Nu mai știu ce să inventeze. Sincer, este ridicol.”

În ciuda criticilor, Sheinbaum a subliniat că administrația sa va rămâne concentrată asupra politicilor de securitate și sociale, nu asupra comentariilor din mediul online.

„Marea majoritate a oamenilor recunosc munca forțelor armate și eforturile pe care le depunem în fiecare zi — nu doar în domeniul securității, ci pentru binele țării și bunăstarea tuturor mexicanilor”, a declarat ea. „Acest lucru ne va ghida.”

