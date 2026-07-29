Elon Musk avertizează că AI ar putea scăpa de sub control până în 2036. Soluția Bitcoin

Elon Musk a lansat un nou avertisment cu privire la ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale, spunând că aceasta ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ cinci ani și că, până în 2036, este foarte probabil ca omenirea să nu mai dețină controlul asupra tehnologiei.

Miliardarul a estimat că riscul de dispariție a omenirii din cauza inteligenței artificiale se situează între 10% și 20%. Cu toate acestea, Musk a declarat că nu vede o modalitate realistă de a opri evoluția rapidă a AI și a roboticii.

„Nu văd nicio modalitate de a opri cu adevărat acest impuls incredibil al inteligenței artificiale și al roboților”, a spus fondatorul Tesla și SpaceX, într-un interviu acordat publicației The Economist.

Ce s-ar întâmpla cu sistemul financiar într-o lume dominată de AI

Pornind de la declarațiile lui Musk, analiști din industria cripto susțin că dezvoltarea unei inteligențe artificiale autonome ar putea schimba fundamental modul în care funcționează sistemul financiar global.

În prezent, băncile centrale, guvernele și instituțiile financiare controlează sistemul financiar, stabilirea dobânzilor și procesarea plăților. Într-un scenariu în care AI ar depăși capacitatea de control a oamenilor, aceste instituții ar putea deveni vulnerabile la influențe sau manipulări.

În acest context, susținătorii criptomonedelor consideră că Bitcoin ar putea reprezenta o alternativă datorită funcționării sale descentralizate.

De ce este invocat Bitcoin

Potrivit argumentelor prezentate de comunitatea cripto, citate The Street, Bitcoin are câteva caracteristici care îl diferențiază de activele financiare tradiționale:

- oferta maximă este limitată la 21 de milioane de monede și este protejată prin mecanisme criptografice;

- tranzacțiile sunt validate fără intermediari precum băncile sau băncile centrale;

- rețeaua este descentralizată, ceea ce face dificil controlul acesteia de către o singură entitate;

- este un activ digital care poate fi utilizat direct în sisteme automatizate și aplicații bazate pe inteligență artificială.

De asemenea, susținătorii Bitcoin subliniază că rețeaua funcționează fără întreruperi din ianuarie 2009.

Musk și investițiile în criptomonede

Elon Musk nu este doar un observator al pieței cripto. El a confirmat în trecut că deține Bitcoin, Ethereum și Dogecoin, iar companiile Tesla și SpaceX au investit în Bitcoin.

Potrivit informațiilor prezentate în articolul care analizează declarațiile sale, SpaceX ar deține aproximativ 18.700 de bitcoin, iar compania a acceptat în trecut plăți în Dogecoin pentru finanțarea misiunii spațiale DOGE-1, programată pentru lansare în luna septembrie.

Totodată, platforma X Payments, dezvoltată de compania lui Musk, este concepută astfel încât să poată integra în viitor funcționalități legate de active digitale.

Deși Elon Musk nu a spus în mod direct că Bitcoin reprezintă soluția la riscurile generate de inteligența artificială, declarațiile sale au alimentat speculațiile din comunitatea cripto, unde unii investitori văd în moneda digitală un sistem financiar capabil să funcționeze independent de controlul unei autorități centrale sau al factorului uman.