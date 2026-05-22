Operaţiune Europol în 31 de state, inclusiv România: Au fost depistate sute de conturi bancare, zeci de imobile și mașini, portofele cripto și o navă provenite din ilegalități

Europol a coordonat, în perioada 19 - 22 mai 2026, o amplă acțiune internațională pentru identificarea și confiscarea activelor provenite din infracțiuni grave, la care au participat 31 de state, printre care și România. În urma operațiunii, au fost identificate drept „bunuri infracționale” aproape 900 de conturi bancare, 55 de portofele de criptomonede, zeci de autoturisme, imobile și chiar o navă.

Valoarea totală a acestor bunuri depășește zeci de milioane de euro

„Europol, în colaborare cu agenţiile de aplicare a legii din 31 de ţări şi parteneri de top din sectorul privat, a încheiat a treia şi cea mai reuşită săptămână operaţională a Proiectului A.S.S.E.T. (Grupul operativ de căutare şi executare a confiscărilor de active). Această iniţiativă, organizată de Centrul European de Combatere a Criminalităţii Financiare şi Economice (EFECC) al Europol, a devenit o componentă crucială în lupta globală împotriva criminalităţii grave şi organizate şi a confiscării activelor provenite din infracţiuni”, se arată într-un comunicat transmis de Europol.

Pe durata operațiunii, sediul Europol din Haga a găzduit peste 40 de agenții și unități specializate în combaterea spălării banilor și a criminalității organizate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Eurojust, al Centrului INTERPOL pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție, precum și al unor parteneri importanți din industria financiară și cea a criptomonedelor. Parchetul European și Autoritatea de Combatere a Spălării Banilor au participat, de asemenea, la activități.

Europol subliniază că „săptămâna operaţională a dat rezultate remarcabile, demonstrând puterea cooperării globale şi a tehnicilor avansate de investigaţie”:

„Combinând eforturile şi expertiza, atât a autorităţilor de aplicare a legii, cât şi a partenerilor din sectorul privat, aceasta a condus la identificarea şi urmărirea unui număr semnificativ de active provenite din infracţiuni.”

În total, au fost identificate 884 de conturi bancare, 80 de companii, 55 de portofele de criptomonede, 74 de vehicule, o navă și 44 de imobile, dintre care șase au o valoare cumulată de 5,64 milioane de euro. Au fost localizați și doi suspecți, unul fiind arestat prin intermediul rețelei ENFAST.

„Valoarea exactă a activelor identificate va fi determinată în cadrul investigaţiilor ulterioare şi a analizei constatărilor, dar poate fi deja estimată în milioane de euro. Aceste cifre reprezintă un salt semnificativ înainte în efortul global de a desfiinţa reţelele criminale şi de a confisca veniturile lor ilicite”, a precizat Europol.

Noi tendințe în domeniul spălării banilo

Operațiunea a scos la iveală și noi tendințe în domeniul spălării banilor, oferind informații utile pentru investigațiile viitoare.

Comisarul european Magnus Brunner a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari din mediul digital.

„53% dintre adulţii din UE au fost deja expuşi fraudei online şi fraudelor cu criptoactive. Aceasta a devenit o sursă majoră de venit pentru crima organizată. În propunerea noastră de actualizare a mandatului Europol, vom consolida investigaţiile financiare prin cooperarea sa cu alţi actori cheie, asigurându-ne că putem opri frauda mai eficient, confisca rapid orice formă de monedă şi creşte ratele de recuperare”, a spus Brunner, citat în comunicat.

Proiectul A.S.S.E.T. este susținut de Rețeaua @ON și condus de Direcția Italiană de Investigații Antimafia.

La investigaţie au luat parte Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Regatul Unit (precum şi Insulele Cayman) şi Statele Unite.