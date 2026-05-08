Video Trump s-a dezlănțuit din nou asupra unei jurnaliste după o întrebare incomodă: „O rușine pentru țara noastră”

Donald Trump a avut o nouă ieșire nervoasă la adresa unei jurnaliste ABC News, după o întrebare despre prioritățile sale în plin conflict cu Iranul și pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

Sursa X / Conversation RedWave Press @RedWavePress

Rachel Scott, jurnalistă a postului ABC News, l-a întrebat pe Trump, în timpul vizitei sale la Memorialul Lincoln, unde inspecta noile lucrări de renovare ale bazinului Reflecting Pool, de ce se concentrează pe astfel de proiecte într-un moment marcat de războiul din Iran și de creșterea accentuată a prețurilor la carburanți.

„Domnule președinte, vă aflați aici pe fondul războiului din Iran. De ce vă concentrați acum pe toate aceste proiecte, mai ales în condițiile în care prețurile la carburanți cresc vertiginos?”, a întrebat ea.

Întrebarea jurnalistei a părut să îl irite imediat pe liderul de la Casa Albă, care a susținut că proiectele de renovare sunt necesare pentru imaginea și aspectul capitalei americane. Trump a insistat că zona din jurul monumentelor istorice era într-o stare deplorabilă înainte de intervențiile sale.

„Știți de ce? Pentru că vreau să-mi păstrez țara frumoasă și sigură. Și frumoasă. Locul acesta era dezgustător. Era vorba despre Monumentul Washington, Memorialul Lincoln și aveam un loc îngrozitor, respingător... Probabil dumneavoastră nu vedeți murdăria. Eu o văd. Dacă ați fi mers pe lângă acest bazin, v-ar fi spus și ei mai bine decât oricine. Au trebuit să scoată 11 sau 12 camioane pline cu gunoaie din acel lac, din apa aceea. Și a rămas așa ani întregi. Iar asta nu reprezintă țara noastră. Țara noastră înseamnă frumusețe, curățenie, siguranță, oameni extraordinari. Nu o capitală jegoasă”, a răspuns Trump, vizibil iritat.

Scott a încercat să adreseze și o a doua întrebare, însă Trump a reacționat din nou agresiv.

„Este o întrebare atât de stupidă pe care ați pus-o. Renovăm bazinul de reflecție de la Memorialul Lincoln și Monumentul Washington. Iar dumneavoastră spuneți: «De ce reparați ceva?» Poate că dumneavoastră înțelegeți murdăria mai bine decât mine. Eu însă nu o accept”, a adăugat el.

Președintele s-a întors apoi către cei din jur și a continuat criticile la adresa jurnalistei:

„Este unul dintre cei mai slabi reporteri. Este de la ABC, presa fake news, și este un adevărat dezastru. Ea spune: «De ce v-ați mai deranja să reparați asta? De ce să mă deranjez să scot 11 sau 12 camioane de mizerie din apa din fața Memorialului Lincoln?» Tocmai asta a făcut țara noastră măreață. Frumusețea a făcut țara noastră. Oamenii au făcut țara noastră măreață. O astfel de întrebare este o rușine pentru țara noastră.”

Trump a mai atacat-o pe Rachel Scott și în trecut, la fel cum a avut numeroase ieșiri și împotriva altor jurnaliste, notează HuffPost.

În noiembrie anul trecut, președintele american a fost filmat în timp ce a răbufnit împotriva unei jurnaliste care îi pune întrebări incomode despre dosarul Epstein. Vizibil iritat de întrebare, preşedintele american a îndreptat degetul arătător spre ea şi i-a strigat: „Liniște, liniște, purcelușo!”, momentul fiind surprins pe camerele de filmat. Imaginile au devenit imediat virale în mediul online, iar ieşirea necontrolată a lui Donald Trump a fost sancţionată cu un val de critici.

Ulterior, Casa Albă a încercat să justifice insulta , secretarul de presă al administrației Trump, Karoline Leavitt, afirmând că utilizarea termenului "purcică" de către Donald Trump demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.