search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump s-a dezlănțuit din nou asupra unei jurnaliste după o întrebare incomodă: „O rușine pentru țara noastră”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Donald Trump a avut o nouă ieșire nervoasă la adresa unei jurnaliste ABC News, după o întrebare despre prioritățile sale în plin conflict cu Iranul și pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

Sursa X / Conversation RedWave Press @RedWavePress

Rachel Scott, jurnalistă a postului ABC News, l-a întrebat pe Trump, în timpul vizitei sale la Memorialul Lincoln, unde inspecta noile lucrări de renovare ale bazinului Reflecting Pool, de ce se concentrează pe astfel de proiecte într-un moment marcat de războiul din Iran și de creșterea accentuată a prețurilor la carburanți.

„Domnule președinte, vă aflați aici pe fondul războiului din Iran. De ce vă concentrați acum pe toate aceste proiecte, mai ales în condițiile în care prețurile la carburanți cresc vertiginos?”, a întrebat ea.

Trump a izbucnit din nou asupra unei jurnaliste americane FOTO AFP
Trump a izbucnit din nou asupra unei jurnaliste americane FOTO AFP

Întrebarea jurnalistei a părut să îl irite imediat pe liderul de la Casa Albă, care a susținut că proiectele de renovare sunt necesare pentru imaginea și aspectul capitalei americane. Trump a insistat că zona din jurul monumentelor istorice era într-o stare deplorabilă înainte de intervențiile sale.

„Știți de ce? Pentru că vreau să-mi păstrez țara frumoasă și sigură. Și frumoasă. Locul acesta era dezgustător. Era vorba despre Monumentul Washington, Memorialul Lincoln și aveam un loc îngrozitor, respingător... Probabil dumneavoastră nu vedeți murdăria. Eu o văd. Dacă ați fi mers pe lângă acest bazin, v-ar fi spus și ei mai bine decât oricine. Au trebuit să scoată 11 sau 12 camioane pline cu gunoaie din acel lac, din apa aceea. Și a rămas așa ani întregi. Iar asta nu reprezintă țara noastră. Țara noastră înseamnă frumusețe, curățenie, siguranță, oameni extraordinari. Nu o capitală jegoasă”, a răspuns Trump, vizibil iritat.

Scott a încercat să adreseze și o a doua întrebare, însă Trump a reacționat din nou agresiv.

„Este o întrebare atât de stupidă pe care ați pus-o. Renovăm bazinul de reflecție de la Memorialul Lincoln și Monumentul Washington. Iar dumneavoastră spuneți: «De ce reparați ceva?» Poate că dumneavoastră înțelegeți murdăria mai bine decât mine. Eu însă nu o accept”, a adăugat el.

Președintele s-a întors apoi către cei din jur și a continuat criticile la adresa jurnalistei:

„Este unul dintre cei mai slabi reporteri. Este de la ABC, presa fake news, și este un adevărat dezastru. Ea spune: «De ce v-ați mai deranja să reparați asta? De ce să mă deranjez să scot 11 sau 12 camioane de mizerie din apa din fața Memorialului Lincoln?» Tocmai asta a făcut țara noastră măreață. Frumusețea a făcut țara noastră. Oamenii au făcut țara noastră măreață. O astfel de întrebare este o rușine pentru țara noastră.”

Trump a mai atacat-o pe Rachel Scott și în trecut, la fel cum a avut numeroase ieșiri și împotriva altor jurnaliste, notează HuffPost.

În noiembrie anul trecut, președintele american a fost filmat în timp ce a răbufnit împotriva unei jurnaliste care îi pune întrebări incomode despre dosarul Epstein. Vizibil iritat de întrebare, preşedintele american a îndreptat degetul arătător spre ea şi i-a strigat: „Liniște, liniște, purcelușo!”, momentul fiind surprins pe camerele de filmat. Imaginile au devenit imediat virale în mediul online, iar ieşirea necontrolată a lui Donald Trump a fost sancţionată cu un val de critici.

Ulterior, Casa Albă a încercat să justifice insulta , secretarul de presă al administrației Trump, Karoline Leavitt, afirmând că utilizarea termenului "purcică" de către Donald Trump demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea Gândul despre cenzura Google în România a stârnit mii de reacții și revoltă în mediul online
gandul.ro
image
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
mediafax.ro
image
Câți ani are, de fapt, Victor Pițurcă. Ce face de arată atât de tânăr
fanatik.ro
image
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
digisport.ro
image
O elevă a fost găsită moartă pe un câmp, în Bihor. Bărbatul suspectat, condamnat în trecut pentru omor, a dispărut fără urmă
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cum poţi pierde moştenirea la notar doar din cauza unor cuvinte. Ce nu ai voie să spui la succesiune
playtech.ro
image
Cum a ajuns Nadia Comăneci să fie închisă în pivniță cu Nicu Ceaușescu. Povestea scoasă la iveală abia acum
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Nutriționiștii spun ce băutură trebuie consumată după cină. Este foarte bună pentru digestie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Curent electric gratuit pentru români. În ce intervale se oferă
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor
click.ro
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Horoscop 8-14 mai. Taurii au parte de șanse profesionale, câștiguri și oportunități importante, Racilor li se poate schimba viața în scurt timp, Peștii sunt norocoși
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener