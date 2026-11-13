Un avion al companiei British Airways a fost implicat într-un incident aviatic pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce partea din spate a aeronavei a lovit pista în timpul unei tentative de aterizare. Piloții au fost nevoiți să întrerupă manevra și să efectueze o nouă apropiere, reușind să aterizeze în siguranță aproximativ 20 de minute mai târziu.

Incidentul s-a produs joi, în jurul orei 10:30, când zborul BA431, care venea de la Amsterdam, încerca să aterizeze pe aeroportul londonez. Aeronava implicată, un Airbus A321neo, se apropia de pista terminalului 5 când a început să se încline și să oscileze lateral.

Imaginile surprinse de camerele de monitorizare a traficului aerian arată cum roțile aeronavei ating pista, iar la scurt timp partea din spate a avionului intră în contact cu suprafața acesteia. Incidentul este cunoscut în aviație drept „double tail strike” și presupune lovirea pistei cu coada aeronavei în timpul aterizării, scrie Daily Mail.

După contactul cu pista, avionul a revenit în aer, piloții efectuând o așa-numită manevră de relansare, deoarece aeronava s-a înclinat ușor spre stânga.

Incidentul a fost semnalat inițial de BigJet TV, o platformă care monitorizează și transmite imagini cu traficul aerian. Reprezentanții acesteia au publicat înregistrarea pe rețeaua X, întrebând ce s-a întâmplat în timpul manevrei de aterizare.

La momentul incidentului, prognoza meteo pentru aeroportul Heathrow indica vânt din nord-vest, cu rafale de aproximativ 16 kilometri pe oră. British Airways a deschis o investigație pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Foto: captură video X/@BigJetTVLIVE

Un alt incident aviatic, în luna octombrie

Evenimentul vine la scurt timp după un alt incident în care a fost implicată o aeronavă British Airways. În octombrie, un avion care efectua o cursă de la Londra Gatwick către Faro, Portugalia, a fost nevoit să se întoarcă de urgență pe aeroportul de plecare, după ce piloții au semnalat o problemă la un geam al aeronavei.

Echipajul a declarat o urgență în timpul zborului, în jurul orei 9:00, la aproximativ o oră după decolare, după ce ar fi observat deteriorări structurale la un panou al ferestrei din partea dreaptă a avionului, potrivit publicației de specialitate AirLive.

Aeronava Airbus A321-231 s-a întors la Londra și a aterizat în siguranță. Un reprezentant British Airways a precizat atunci că operatorul colaborează cu Filiala pentru Investigarea Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB) în cadrul anchetei.