 Donald Trump şi președintele FIFA, huiduiți la intrarea pe stadion pentru înmânarea trofeului Cupei Mondiale | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Donald Trump şi președintele FIFA, huiduiți la intrarea pe stadion pentru înmânarea trofeului Cupei Mondiale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiţi de public pe MetLife Stadium, de lângă New York, unde duminică a avut loc finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 dintre Spania şi Argentina.

Președintele FIFA și Donald Trump
Președintele FIFA și Donald Trump, fluierați copior pe stadion FOTO: X/Captură video

Președintele SUA, Donald Trump, a fost una dintre figurile centrale ale finalei Cupei Mondiale, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, între Spania și Argentina. Liderul de la Casa Albă a participat și la ceremonia de premiere.

Miliardarul republican, originar din New York, şi oficialul italo-elveţian au fost huiduiţi în momentul în care ecranele gigant ale stadionului i-au surprins intrând pe teren pentru a înmâna trofeul Spaniei, echipă care a învins Argentina cu scorul de 1-0, după prelungiri, scrie Agerpres.

Donald Trump are o relaţie tensionată cu liderii spanioli, în special cu premierul Pedro Sanchez, care a fost şi el prezent pe stadion duminică, după ce şeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”
stirileprotv.ro
image
Cum a fost prins sirianul care a evadat de sub nasul mascaților. Cine era, de fapt, taximetristul bulgar care i-a venit în ajutor
gandul.ro
image
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
mediafax.ro
image
Fanii Argentinei au luat-o razna! Felul în care s-a îmbrăcat o femeie i-a supărat mai tare decât înfrângerea cu Spania
fanatik.ro
image
Afaceri bulgărești în România. Cum și-a construit gigantul bulgar Bulmarket o rețea de transport feroviar cu sprijinul oamenilor din CFR
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
digisport.ro
image
Alertă ANM! Canicula și nopțile tropicale revin după furtuni. Ce anunță meteorologii
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Comanzi aer condiţionat la reducere, însă coletul vine cu surprize. Cum funcţionează noua escrocherie a verii
observatornews.ro
image
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card și când sunt aduse de poștaș în august? Surpriză neplăcută pentru femei
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie 2026. De ce se sfințesc merele și mierea și ce alte datini se păstrează pe 20 iulie
playtech.ro
image
Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Singurul fotbalist care NU a dat mâna cu Donald Trump, după finala Spania - Argentina 1-0
digisport.ro
image
Programul Rabla Auto 2026 a început. Românii se pot înscrie pentru ecotichete de până la 18.500 de lei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul momentului la finala CM 2026. Detalii AICI
romaniatv.net
image
Ce e interzis să faci pe 20 iulie! Sărbătoare mare în calendarul ortodox
mediaflux.ro
image
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”
click.ro
image
Experiența care a marcat-o pe Claudia Pătrășcanu. Ce a simțit la mormântul Sfântului Paisie: „Mi-a apărut întâmplător o imagine”
click.ro
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
Regina Letizia, Regele Felipe, Prințesa Leonor, Infanta Sofia la finala CM de fotbal, Profimedia (2) jpg
Regina Letizia a strălucit în tribune la finala Cupei Mondiale de Fotbal, alături de Regele Felipe al Spaniei. A fost delir pentru echipa iberică
okmagazine.ro
numerology concept composition (1) jpg
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”

OK! Magazine

image
Regina Letizia a strălucit în tribune la finala Cupei Mondiale de Fotbal, alături de Regele Felipe al Spaniei. A fost delir pentru echipa iberică

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
Ai peste 50 de ani? Nu ar trebui să mergi desculţ vara!