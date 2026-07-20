Video Donald Trump şi președintele FIFA, huiduiți la intrarea pe stadion pentru înmânarea trofeului Cupei Mondiale

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiţi de public pe MetLife Stadium, de lângă New York, unde duminică a avut loc finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 dintre Spania şi Argentina.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost una dintre figurile centrale ale finalei Cupei Mondiale, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, între Spania și Argentina. Liderul de la Casa Albă a participat și la ceremonia de premiere.

Miliardarul republican, originar din New York, şi oficialul italo-elveţian au fost huiduiţi în momentul în care ecranele gigant ale stadionului i-au surprins intrând pe teren pentru a înmâna trofeul Spaniei, echipă care a învins Argentina cu scorul de 1-0, după prelungiri, scrie Agerpres.

Donald Trump are o relaţie tensionată cu liderii spanioli, în special cu premierul Pedro Sanchez, care a fost şi el prezent pe stadion duminică, după ce şeful guvernului spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.