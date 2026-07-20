 Spectacol total pe scenă și în tribune: Super-vedetele care au transformat finala Cupei Mondiale într-un show global | adevarul.ro
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Video Spectacol total pe scenă și în tribune: Super-vedetele care au transformat finala Cupei Mondiale într-un show global

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Finala Cupei Mondiale nu a însemnat doar fotbal. Pentru prima dată în istoria competiției, FIFA a organizat un spectacol la pauza meciului, inspirat de modelul Super Bowl, aducând pe aceeași scenă artiști precum Madonna, Shakira, BTS și Justin Bieber.

Madonna, alături de doi mari fotbaliști brazielieni
Madonna, alături de doi mari fotbaliști brazielieni FOTO: X/FIFA

Arena MetLife din apropierea orașului New York a găzduit un moment istoric pentru Cupa Mondială, odată cu debutul primului show de la pauza unei finale FIFA. Conceptul a fost inspirat de tradiționalul spectacol din pauza Super Bowl, însă organizatorii au ales un format mult mai dinamic, în care fiecare artist a avut la dispoziție doar câteva minute, scrie AP.  

Madonna a deschis spectacolul, Shakira a adus imnul oficial al turneului

Madonna a dat startul show-ului interpretând hitul „Music”, într-un moment în care pe scenă și-au făcut apariția și foștii mari fotbaliști brazilieni Ronaldo și Ronaldinho. La scurt timp, BTS a electrizat stadionul cu piesa „Dynamite”, în timp ce Justin Bieber a schimbat complet atmosfera interpretând, într-o versiune acustică, melodia „Everything Hallelujah”.

Unul dintre cele mai așteptate momente i-a aparținut Shakirei, care a urcat pe scenă alături de Burna Boy pentru a interpreta „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale 2026, auzit înaintea tuturor celor 104 meciuri ale turneului. Artista columbiană este deja asociată cu marile competiții fotbalistice după succesul mondial al piesei „Waka Waka (This Time for Africa)”, lansată pentru Cupa Mondială din 2010.

Organizatorii au mizat pe un spectacol care să combine muzica, cultura pop și divertismentul. Pe scenă au apărut personajele din The Muppets și Sesame Street, inclusiv Kermit, Miss Piggy, Cookie Monster și Animal, în timp ce actorii Jason Sudeikis și Brendan Hunt au intrat în pielea personajelor din serialul Ted Lasso pentru un moment umoristic înaintea recitalului lui Justin Bieber.

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Dirijorul venezuelean Gustavo Dudamel a condus o orchestră formată din muzicieni ai New York Philharmonic și Simón Bolívar Symphony Orchestra, care a interpretat celebra melodie „Seven Nation Army”, devenită un adevărat imn al competițiilor sportive.

Finalul show-ului i-a adus pe scenă pe Chris Martin, solistul Coldplay și curatorul artistic al spectacolului, alături de Shakira, corul PS22 din New York și personajele Muppets.

Și ceremonia de dinaintea meciului a fost plină de vedete

Spectacolul a început încă înaintea fluierului de start. Jennifer Hudson a interpretat imnul Statelor Unite, Robbie Williams a cântat imnul oficial FIFA „Desire”, alături de Nicole Scherzinger și Laura Pausini, iar Post Malone a prezentat atât o piesă nouă, cât și hitul „Sunflower”, împreună cu Swae Lee.

Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale. Javier Milei refuză să meargă la finală din superstiție

Actorul Tom Cruise a urcat și el pe scenă pentru un discurs dedicat finalei, în timp ce în tribune au fost surprinse numeroase celebrități.

Printre acestea s-au aflat Beyoncé și Jay-Z, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Matt Damon și actorul spaniol Javier Bardem, care a sărbătorit victoria Spaniei la finalul partidei.

FIFA încearcă să transforme finala într-un eveniment global de divertisment

Introducerea unui show la pauza finalei reprezintă una dintre cele mai importante schimbări de imagine promovate de FIFA în ultimii ani. Modelul urmează rețeta consacrată de Super Bowl, unde spectacolul muzical a devenit aproape la fel de urmărit precum meciul în sine. Dacă reacțiile publicului vor fi favorabile, este foarte probabil ca recitalul de la pauză să devină o tradiție și la viitoarele ediții ale Cupei Mondiale. 

Ploile torențiale și inundațiile au paralizat New York-ul înaintea finalei Cupei Mondiale. Străzi transformate în râuri, aeroporturi blocate și haos în transport

Familia Regală Spaniolă, la finala Cupei Mondiale

Selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după cel din 2010. Ibericii au învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioană europeană en titre, Spania s-a impus în fața deținătoarei titlului mondial, echipă care era, totodată, și campioană a Americii de Sud. Golul victoriei a fost înscris de Ferran Torres (minutul 106), dar ibericii au dominat autoritar confruntarea.  

La Stadion și-au făcut apariția și membrii Familiei Regale spaniole la stadionul din New Jersey, din zona metropolitană a New York-ului, pentru a asista la marea finală a Cupei Mondiale din 2026, disputată între Spania și Argentina.

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