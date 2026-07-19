 Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale. Javier Milei refuză să meargă la finală din supertstiție | adevarul.ro
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Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale. Javier Milei refuză să meargă la finală din supertstiție

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Campionatul Mondial 2026
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Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina va aduce în tribune, alături de zeci de mii de suporteri, numeroși lideri politici și membri ai familiilor regale. Donald Trump va participa la meci și ar urma să ofere trofeul noii campioane mondiale. Omologul său Argentinian, Javier Milei, preferă să rămână acasă pentru a nu încălca ritualurile despre care crede că au purtat noroc echipei sale.

Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale (FOTO: Getty Images)
Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale (FOTO: Getty Images)

Președintele SUA, Donald Trump, va fi una dintre figurile centrale ale finalei Cupei Mondiale, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, între Spania și Argentina. Liderul de la Casa Albă nu se va limita la prezența în tribune, ci va participa și la ceremonia de premiere, urmând să înmâneze trofeul formației câștigătoare.

Planul fusese anunțat încă de la începutul turneului de președintele FIFA, Gianni Infantino. Oficialul elvețian a confirmat din nou, într-un interviu acordat în această săptămână publicației Blue Sport, că Trump va urca pe podiumul amenajat pe New York New Jersey Stadium.

Gestul nu reprezintă o premieră. În 2022, după finala câștigată de Argentina în fața Franței, emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, i s-a alăturat lui Gianni Infantino la ceremonia în cadrul căreia Lionel Messi și coechipierii săi au primit trofeul. Cu patru ani mai devreme, la turneul desfășurat în Rusia, Vladimir Putin a participat la premierea naționalei Franței, devenită campioană mondială după victoria obținută împotriva Croației.

Donald Trump, din nou în centrul atenției pe stadionul din New Jersey

Președintele american cunoaște deja atmosfera marilor finale disputate pe arena din East Rutherford. În vara anului trecut, Donald Trump a asistat, pe același stadion, la finala Cupei Mondiale a Cluburilor și a oferit trofeul echipei Chelsea. Prezența sa a provocat însă reacții amestecate. În momentul apariției la ceremonia de premiere, din tribune s-au auzit huiduieli puternice, iar Trump a rămas pentru o perioadă îndelungată pe podium, alături de jucătorii formației londoneze.

Deși nu a fost până acum în tribune la vreun meci al actualei ediții a Cupei Mondiale, liderul american a fost implicat indirect într-unul dintre cele mai controversate episoade ale competiției.

Trump, care are o relație apropiată cu Gianni Infantino, l-ar fi contactat pe președintele FIFA pentru a solicita reanalizarea suspendării primite de internaționalul american Folarin Balogun. Atacantul fusese eliminat și risca să lipsească din partida din optimile de finală. În cele din urmă, sancțiunea lui Balogun a fost anulată. Decizia a alimentat însă discuțiile despre influența politică exercitată în jurul echipei SUA Americanii au părăsit ulterior competiția după o înfrângere severă suferită în fața Belgiei (1-4).

În ultima perioadă, Donald Trump a transformat marile evenimente sportive într-o componentă importantă a agendei sale publice de la revenirea la Casa Albă. În ultimele 12 lui, el a fost prezent la Super Bowl, US Open, Daytona 500 și Ryder Cup.

În acest an, președintele american a asistat la mai multe competiții de golf, la finala campionatului universitar de fotbal american și la meciul al treilea al finalei NBA. La partida disputată pe terenul celor de la New York Knicks, Trump a fost primit cu huiduieli de o parte a spectatorilor.

Javier Milei refuză invitația din superstiție: „Nici vorbă”

În timp ce Donald Trump va avea un rol oficial la ceremonia de premiere, președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că nu va călători în New Jersey pentru a susține naționala condusă de Lionel Messi.

Motivul nu este unul politic sau diplomatic, ci ține de superstiție. Milei a urmărit de acasă toate cele șapte meciuri disputate până acum de Argentina la acest turneu. Cum selecționata sud-americană le-a câștigat pe fiecare, liderul de la Buenos Aires nu intenționează să-și schimbe rutina tocmai înaintea finalei.

Întrebat dacă va merge la meci pentru a sta alături de aliatul său Donald Trump și de Gianni Infantino, președintele Argentinei a răspuns categoric: „Nici vorbă”. „Voi continua să urmăresc toate meciurile de la Olivos”, a declarat Javier Milei pentru postul de radio El Observador, făcând referire la reședința prezidențială.

Președintele argentinian a recunoscut că decizia sa este legată de ritualurile pe care le-a respectat pe parcursul turneului. Milei intenționează inclusiv să poarte aceeași jachetă groasă pe care a avut-o în timpul partidelor precedente.

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El a povestit că, în timpul meciului cu Elveția, a renunțat pentru câteva momente la jachetă deoarece îi era foarte cald. Exact în acea perioadă, adversarii Argentinei au reușit să înscrie. Milei s-a îmbrăcat din nou, iar de atunci nu a mai renunțat la obiectul vestimentar în timpul partidelor naționalei.

Javier Milei este președintele Argentinei (FOTO: Getty Images)
Javier Milei este președintele Argentinei (FOTO: Getty Images)

„Cábalas”, ritualurile de la care argentinienii nu se abat

Superstițiile legate de fotbal nu sunt neobișnuite, însă în Argentina ele ocupă un loc aparte. Cunoscute sub numele de „cábalas”, aceste ritualuri sunt respectate de suporteri, jucători și chiar de liderii politici.

Mulți argentinieni poartă aceleași haine la fiecare partidă a naționalei și refuză să spele tricourile despre care consideră că au adus noroc. Alții urmăresc meciurile din exact același loc, alături de aceleași persoane și în aceeași poziție.

Există și cazuri în care un suporter ajunge să fie obligat să lipsească de la televizor. Dacă Argentina marchează într-un moment în care persoana respectivă se află în altă cameră sau chiar la baie, aceeași situație trebuie repetată și la partidele următoare. Un videoclip devenit viral în timpul actualei Cupe Mondiale surprinde un grup de suporteri care a început să citească din Biblie în timp ce Argentina înscria împotriva Egiptului. Pentru că momentul a coincis cu revenirea echipei, fanii au continuat să repete ritualul la fiecare meci.

Alte obiceiuri sunt îndreptate direct împotriva adversarilor. Unii argentinieni introduc în congelator figurine care îi reprezintă pe fotbaliștii echipei rivale sau bilețele pe care sunt notate numele acestora, sperând că jucătorii respectivi vor fi „blocați” în timpul partidei.

De ce evită președinții Argentinei meciurile decisive

Refuzul lui Javier Milei de a merge la finală are și un precedent istoric. În 1990, președintele Carlos Menem a vizitat lotul Argentinei înaintea debutului la Cupa Mondială. Campioana mondială en titre a pierdut apoi surprinzător, scor 0-1, în fața Camerunului. Menem a fost etichetat de suporteri drept „mufa”, termen folosit în Argentina pentru o persoană despre care se crede că aduce ghinion.

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Din acel moment, liderii de la Buenos Aires au tratat cu mare atenție deplasările la meciurile decisive. Nu este cunoscut niciun caz în care un președinte argentinian aflat în funcție să fi asistat ulterior, de pe stadion, la un meci al echipei naționale, iar Milei nu pare dispus să rupă această tradiție tocmai înaintea unei finale în care Argentina poate cuceri al doilea titlu mondial consecutiv.

Regele Felipe, regina Letizia și premierul Spaniei merg la finală

Spre deosebire de delegația argentiniană, cea spaniolă va fi reprezentată la cel mai înalt nivel. Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia vor asista la finală împreună cu fiicele lor, prințesa Leonor și infanta Sofia. Prezent va fi și premierul Pedro Sánchez.

Meciul poate deveni astfel cadrul unei întâlniri cu implicații diplomatice, deoarece șeful guvernului de la Madrid urmează să se întâlnească cu Donald Trump într-o perioadă în care relațiile dintre cei doi sunt tensionate. Neînțelegerile s-au accentuat după ce Pedro Sánchez s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Premierul spaniol a devenit una dintre cele mai puternice voci occidentale care au criticat extinderea ostilităților din Orientul Mijlociu.

La recentul summit NATO din Turcia, Donald Trump a atacat din nou politica guvernului de la Madrid și a descris Spania drept o „cauză pierdută”. Președintele american a amenințat inclusiv cu oprirea schimburilor comerciale dintre cele două țări.

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