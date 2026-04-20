Donald Trump ridică nivelul de alertă, indicând următoarea provocare nucleară majoră după Iran: Coreea de Nord

În plin conflict cu Iranul, Donald Trump atrage atenția asupra unui alt risc nuclear. Președintele american lansează un nou avertisment privind programul nuclear al Coreei de Nord, susținând că regimul de la Phenian ar fi avansat semnificativ în dezvoltarea armelor sale, potrivit unei analize publicate de newsweek.com.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin în contextul în care tensiunile din Peninsula Coreeană rămân ridicate, iar discuțiile diplomatice sunt blocate.

Coreea de Nord, „mai periculoasă ca oricând”

În comentariile lui Trump, citate de Newsweek, președintele american afirmă că Phenianul ar fi accelerat ritmul testelor și al dezvoltării tehnologice, ceea ce ar transforma arsenalul nord-coreean într-o amenințare globală. Sursa citată notează că evaluările experților internaționali confirmă o creștere a activităților nucleare și balistice în ultimii ani.

Referiri la Iran și la rolul AIEA

Newsweek menționează și criticile lui Donald Trump la adresa Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pe care o acuză că nu ar fi monitorizat suficient programul nuclear iranian. În opinia liderului american, acordurile internaționale nu ar fi reușit să limiteze ambițiile Teheranului.

AIEA a transmis în rapoartele sale recente că Iranul continuă să îmbogățească uraniu la niveluri ridicate, deși insistă că monitorizarea rămâne în vigoare pentru banumite facilități.

Declarațiile lui Trump apar într-un moment în care atât Coreea de Nord, cât și Iranul sunt în centrul preocupărilor comunității internaționale privind proliferarea nucleară. Phenianul a efectuat în ultimii ani teste balistice cu rază lungă de acțiune

Sursa citată notează că experții sunt împărțiți în privința impactului declarațiilor lui Trump, unii considerând că acestea reflectă îngrijorări reale, alții susținând că retorica sa amplifică tensiunile fără a oferi soluții diplomatice.

Amintim că, în martie, Kim Jong Un a declarat că țara sa nu va renunța niciodată la arsenalul nuclear și a catalogat Coreea de Sud drept „statul cel mai ostil”, ameninţând că o va trata ca atare, „într-o manieră implacabilă”.

„Vom continua să ne consolidăm ferm statutul de ţară dotată ireversibil cu arma nucleară, intensificând în acelaşi timp agresiv lupta noastră împotriva forţelor ostile”, a declarat Kim Jong Un în cadrul unui discurs de politică generală ținut în plenul parlamentului de la Phenian.