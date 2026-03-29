Coreea de Nord își testează ambițiile: motor de rachetă capabil să lovească teritoriul SUA, prezentat ca „salt strategic”

Kim Jong-un ridică din nou miza în jocul de putere regional și global. Liderul nord-coreean a asistat personal la testarea unui motor cu combustibil solid de mare tracțiune, un moment pe care l-a descris drept esențial pentru consolidarea capacităților militare strategice ale țării, relatează Associated Press.

Potrivit presei de stat din Coreea de Nord, testul vizează un motor modernizat, realizat din fibră de carbon, capabil să dezvolte o tracțiune maximă de 2.500 kilotone — un salt semnificativ față de testele similare din septembrie anul trecut, când valoarea atinsă era de 1.971 kilotone.

Semnalul este unul limpede pentru analiști: Phenianul accelerează programul de modernizare a arsenalului balistic, cu accent pe rachete intercontinentale capabile să atingă teritoriul continental al United States. Miza ar fi, spun observatorii, dezvoltarea unor sisteme care pot transporta mai multe focoase simultan, crescând astfel șansele de a depăși scuturile de apărare americane.

Testele recente fac parte dintr-un plan mai amplu, desfășurat pe cinci ani, care vizează modernizarea „mijloacelor de lovitură strategică” — un eufemism pentru rachetele balistice intercontinentale cu potențial nuclear.

În declarațiile oficiale, Kim Jong-un a insistat că aceste experimente au „o importanță majoră pentru aducerea potențialului strategic militar al țării la cel mai înalt nivel”. Mesajul vine la doar câteva zile după un discurs dur în legislativul nord-coreean, în care liderul de la Phenian a reafirmat intenția de a consolida statutul nuclear al țării și a acuzat United States de „terorism de stat și agresiune globală”.

În ultimii ani, Coreea de Nord a intensificat testele de rachete balistice intercontinentale, inclusiv variante cu combustibil solid — considerate mai dificil de detectat înainte de lansare, spre deosebire de modelele mai vechi, care folosesc combustibil lichid și necesită pregătiri vizibile.

Opiniile experților rămân împărțite. Unii susțin că Phenianul nu a depășit încă obstacolele tehnologice pentru dezvoltarea unei rachete complet funcționale, în timp ce alții avertizează că experiența acumulată în programele nucleare și balistice ar putea înclina balanța.

După eșecul negocierilor din 2019 dintre Donald Trump și Kim Jong-un, dialogul a rămas în impas. Deși liderul nord-coreean a lăsat recent deschisă o eventuală reluare a discuțiilor, condiția impusă este fermă: Washingtonul trebuie să renunțe la cerințele privind denuclearizarea ca premisă pentru negocieri.