Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Coreea de Nord își testează ambițiile: motor de rachetă capabil să lovească teritoriul SUA, prezentat ca „salt strategic”

Kim Jong-un ridică din nou miza în jocul de putere regional și global. Liderul nord-coreean a asistat personal la testarea unui motor cu combustibil solid de mare tracțiune, un moment pe care l-a descris drept esențial pentru consolidarea capacităților militare strategice ale țării, relatează Associated Press.

Kim Jong un într-o uzină de rachete/FOTO:AFP
Potrivit presei de stat din Coreea de Nord, testul vizează un motor modernizat, realizat din fibră de carbon, capabil să dezvolte o tracțiune maximă de 2.500 kilotone — un salt semnificativ față de testele similare din septembrie anul trecut, când valoarea atinsă era de 1.971 kilotone.

Semnalul este unul limpede pentru analiști: Phenianul accelerează programul de modernizare a arsenalului balistic, cu accent pe rachete intercontinentale capabile să atingă teritoriul continental al United States. Miza ar fi, spun observatorii, dezvoltarea unor sisteme care pot transporta mai multe focoase simultan, crescând astfel șansele de a depăși scuturile de apărare americane.

Testele recente fac parte dintr-un plan mai amplu, desfășurat pe cinci ani, care vizează modernizarea „mijloacelor de lovitură strategică” — un eufemism pentru rachetele balistice intercontinentale cu potențial nuclear.

În declarațiile oficiale, Kim Jong-un a insistat că aceste experimente au „o importanță majoră pentru aducerea potențialului strategic militar al țării la cel mai înalt nivel”. Mesajul vine la doar câteva zile după un discurs dur în legislativul nord-coreean, în care liderul de la Phenian a reafirmat intenția de a consolida statutul nuclear al țării și a acuzat United States de „terorism de stat și agresiune globală”.

În ultimii ani, Coreea de Nord a intensificat testele de rachete balistice intercontinentale, inclusiv variante cu combustibil solid — considerate mai dificil de detectat înainte de lansare, spre deosebire de modelele mai vechi, care folosesc combustibil lichid și necesită pregătiri vizibile.

Opiniile experților rămân împărțite. Unii susțin că Phenianul nu a depășit încă obstacolele tehnologice pentru dezvoltarea unei rachete complet funcționale, în timp ce alții avertizează că experiența acumulată în programele nucleare și balistice ar putea înclina balanța.

După eșecul negocierilor din 2019 dintre Donald Trump și Kim Jong-un, dialogul a rămas în impas. Deși liderul nord-coreean a lăsat recent deschisă o eventuală reluare a discuțiilor, condiția impusă este fermă: Washingtonul trebuie să renunțe la cerințele privind denuclearizarea ca premisă pentru negocieri.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Cele mai căutate facultăți din București în 2026: 8 candidați pe un singur loc încă din preadmitere
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?