Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Rachetele balistice nord-coreene au fost fabricate folosind tehnologie veche de până la 50 de ani, au descoperit ucrainenii

Rachetele balistice furnizate de Coreea de Nord Rusiei par să fie realizate cu tehnologii depășite, unele chiar vechi de până la 50 de ani, potrivit unei analize publicate de Ministerul Apărării din Ucraina.

Rusia a folosit rachete nord-coreene împotriva Ucraina/FOTO:X

Raportul, rezultat în urma unor examinări de laborator efectuate pe fragmente de rachete recuperate după atacurile din 2024, vizează două tipuri de armament: KN-23 și KN-24. Acestea au fost utilizate de forțele ruse pe teritoriul ucrainean, inclusiv în bombardamente asupra orașelor mari.

Specialiștii ucraineni susțin că, deși rachetele prezintă asemănări cu modele rusești moderne, precum Iskander-M, ele sunt inferioare din punct de vedere tehnologic. Combustibilul utilizat este mai puțin eficient, iar pentru a atinge aceleași distanțe, motoarele sunt considerabil mai mari — cu aproximativ 50%.

Tehnologie învechită și soluții „ieftine”

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale raportului vizează procesul de fabricație. Potrivit Ministerului Apărării, metodele utilizate sunt „învechite cu aproximativ o jumătate de secol”, iar calitatea lipiturilor electronice reflectă acest lucru.

În același timp, experții au identificat utilizarea grafitului pentru protecția termică a focoaselor — o soluție descrisă drept relativ ieftină, dar eficientă pentru rezistența la temperaturi ridicate în timpul zborului.

Componente civile, sancțiuni ocolite

Analiza a mai arătat că sistemele de control ale rachetelor conțin componente electronice comerciale provenite de la branduri internaționale. Oficialii ucraineni susțin că Phenianul recurge la astfel de achiziții pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Serviciile de informații militare ucrainene au identificat piese fabricate în mai multe țări, inclusiv China, Japonia, SUA și state europene — un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare.

Precizie redusă și probleme de fiabilitate

Primele utilizări ale acestor rachete au fost raportate în ianuarie 2024, când Rusia le-ar fi lansat asupra orașului Harkov. Autoritățile ucrainene au declarat atunci că munițiile sunt imprecise și nesigure, unele explodând în aer înainte de a-și atinge ținta.

Ulterior, Kievul a anunțat și interceptarea unor rachete KN-24 lansate asupra capitalei. În 2025, Ucraina a acuzat Coreea de Nord că a livrat Rusiei cel puțin 148 de rachete balistice.

Cooperare militară în creștere

De la începutul războiului, relațiile dintre Moscova și Phenian s-au consolidat vizibil. Rusia a primit nu doar armament, ci și sprijin militar direct, inclusiv trupe, în încercarea de a-și susține ofensiva.

Statele Unite și Coreea de Sud avertizează că această cooperare nu este unilaterală. În schimbul sprijinului oferit, Coreea de Nord ar putea dobândi experiență valoroasă în condiții reale de luptă — atât în ceea ce privește tacticile militare, cât și dezvoltarea armamentului.

Concluzia raportului ucrainean este una clară: deși tehnologic inferioare, aceste rachete rămân o amenințare, mai ales prin numărul lor și prin capacitatea de a fi produse și livrate rapid într-un conflict de uzură.

