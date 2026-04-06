Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Mișcare surpriză la Phenian: Coreea de Nord schimbă tonul față de Iran, pregătind terenul pentru un posibil restart al relațiilor cu SUA

Război în Orientul Mijlociu
Coreea de Nord își ajustează vizibil poziția față de Iran pentru a nu compromite eventuale discuții cu SUA după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unor parlamentari sud-coreeni, care au citat luni, 4 aprilie, evaluări ale Serviciului Național de Informații (NIS) al Coreei de Sud, relatează Reuters.

Kim Jong-un și Donald Trump. FOTO arhivă Profimedia
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unei ședințe cu ușile închise, Coreea de Nord nu a furnizat arme sau provizii Iranului de la izbucnirea conflictului din 28 februarie și nu a transmis mesaje publice de condoleanțe după moartea liderului suprem Ali Khamenei,  arată aceeași agenție, citată de News.ro.  

Dacă Rusia și China au emis numeroase declarații privind situația din regiune, Coreea de Nord a adoptat un ton mult mai rezervat.

De asemenea, Phenianul nu a felicitat alegerea lui Mojtaba Khamenei ca succesor.

Ministerul nord-coreean de Externe s-a rezumat la două reacții moderate, în linie cu strategia recentă de a evita criticile directe la adresa președintelui american Donald Trump, potrivit NIS.

Calculele politice ale Coreei de Nord

Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud consideră că această prudență are rolul de a menține deschis un potențial spațiu diplomatic, în perspectiva unui summit așteptat în luna mai între liderii Chinei și Statelor Unite.

Dincolo de calculele politice, Coreea de Nord se confruntă și cu presiuni economice generate de criza din Orientul Mijlociu: perturbări în aprovizionarea cu bunuri industriale, creșteri de prețuri și deprecierea monedei.

Phenianul încearcă, de asemenea, să își asigure livrări suplimentare de petrol din Rusia.

La Congresul Partidului Muncitorilor din februarie, președintele Kim Jong-un a transmis că nu există motive pentru care relațiile cu Washingtonul să nu se îmbunătățească, dacă SUA ar recunoaște statutul nuclear al Coreei de Nord și ar renunța la ceea ce Phenianul numește „politică ostilă”.

Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud interpretează aceste declarații ca pe un semnal deliberat, menit să păstreze opțiunea unei relansări diplomatice odată ce tensiunile regionale se vor diminua.

Top articole

Partenerii noștri

image
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
mediafax.ro
image
Copilăria lui Gigi Becali, dezvăluită: cum trăia, de fapt, în Pipera
fanatik.ro
image
Ruxandra Ivan, profesoară în relații internaționale: Parteneriatul României cu SUA mai valorează cât hârtia pe care a fost scris
libertatea.ro
image
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
cancan.ro
image
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
playtech.ro
image
Profeție cutremurătoare! Ce spunea Mircea Lucescu la 26 de ani despre moarte
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare. Ce semnificație are fiecare zi pentru credincioși
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
click.ro
image
„Doamne, ce reacție!” Laura Cosoi le-a spus fetițelor ce este „bebelușul din burtică”
click.ro
image
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
