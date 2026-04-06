Mișcare surpriză la Phenian: Coreea de Nord schimbă tonul față de Iran, pregătind terenul pentru un posibil restart al relațiilor cu SUA

Coreea de Nord își ajustează vizibil poziția față de Iran pentru a nu compromite eventuale discuții cu SUA după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unor parlamentari sud-coreeni, care au citat luni, 4 aprilie, evaluări ale Serviciului Național de Informații (NIS) al Coreei de Sud, relatează Reuters.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unei ședințe cu ușile închise, Coreea de Nord nu a furnizat arme sau provizii Iranului de la izbucnirea conflictului din 28 februarie și nu a transmis mesaje publice de condoleanțe după moartea liderului suprem Ali Khamenei, arată aceeași agenție, citată de News.ro.



Dacă Rusia și China au emis numeroase declarații privind situația din regiune, Coreea de Nord a adoptat un ton mult mai rezervat.

De asemenea, Phenianul nu a felicitat alegerea lui Mojtaba Khamenei ca succesor.

Ministerul nord-coreean de Externe s-a rezumat la două reacții moderate, în linie cu strategia recentă de a evita criticile directe la adresa președintelui american Donald Trump, potrivit NIS.

Calculele politice ale Coreei de Nord

Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud consideră că această prudență are rolul de a menține deschis un potențial spațiu diplomatic, în perspectiva unui summit așteptat în luna mai între liderii Chinei și Statelor Unite.

Dincolo de calculele politice, Coreea de Nord se confruntă și cu presiuni economice generate de criza din Orientul Mijlociu: perturbări în aprovizionarea cu bunuri industriale, creșteri de prețuri și deprecierea monedei.

Phenianul încearcă, de asemenea, să își asigure livrări suplimentare de petrol din Rusia.

La Congresul Partidului Muncitorilor din februarie, președintele Kim Jong-un a transmis că nu există motive pentru care relațiile cu Washingtonul să nu se îmbunătățească, dacă SUA ar recunoaște statutul nuclear al Coreei de Nord și ar renunța la ceea ce Phenianul numește „politică ostilă”.

Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud interpretează aceste declarații ca pe un semnal deliberat, menit să păstreze opțiunea unei relansări diplomatice odată ce tensiunile regionale se vor diminua.