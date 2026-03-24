Se profilează un nou pericol, în Asia. Kim Jong Un declară că statutul nuclear al Coreei de Nord este „ireversibil” și ameninţă Coreea de Sud

Kim Jong Un a declarat că țara sa nu va renunța niciodată la arsenalul nuclear și a catalogat Coreea de Sud drept „statul cel mai ostil”, ameninţând că o va trata ca atare, „într-o manieră implacabilă”.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat luni, 23 martie, că statutul nuclear al Coreei de Nord este „ireversibil” și că țara sa nu va renunța niciodată la programul nuclear, catalogând Coreea de Sud drept „statul cel mai ostil”, potrivit presei de stat.

„Vom continua să ne consolidăm ferm statutul de ţară dotată ireversibil cu arma nucleară, intensificând în acelaşi timp agresiv lupta noastră împotriva forţelor ostile” a declarat Kim Jong Un în cadrul unui discurs de politică generală ținut în plenul parlamentului de la Phenian.

Discursul a acoperit o gamă largă de subiecte, de la armele nucleare și politica de apărare, până la obiective economice și relațiile cu Coreea de Sud și Statele Unite, potrivit agenției Reuters.

„În conformitate cu misiunea încredinţată de Constituţia Republicii (Coreea de Nord), ne vom dezvolta şi consolida în continuare mecanismele de descurajare nucleară în materie de autoapărare”, a adăugat liderul nord-coreean, subliniind că dezvoltarea arsenalului nuclear este „pe deplin justificată”.

El a mai precizat că Phenianul garantează „pregătirea operaţională deplină” a forțelor nucleare pentru a contracara „ameninţările strategice”.

În același timp, Kim Jong Un a transmis un avertisment dur către Coreea de Sud: „Vom desemna Coreea de Sud drept statul cel mai ostil şi o vom trata ca atare într-o manieră implacabilă”, promițând că „o vom face să plătească fără milă, fără nicio (...) ezitare, pentru orice act care aduce atingere” Coreei de Nord.

Poziția sa fermă survine după ce organismul legislativ nord-coreean l-a reales duminică pe Kim Jong Un în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru afacerile statului, cea mai înaltă funcție din țară.

Coreea de Nord, fondată în 1948 de Kim Ir Sen, bunicul actualului lider, rămâne condusă de aceeași dinastie comunistă. Kim Jong Un conduce țara de la sfârșitul anului 2011, după moartea tatălui său, Kim Jong Il, continuând tradiția familiei în politica și securitatea nord-coreeană.

Declarațiile liderului nord-coreean vin într-un context internațional marcat de tensiunile crescute din Orientul Mijlociu, unde conflictele armate și rivalitățile regionale au ridicat nivelul de alertă la nivel global.

Analiştii apreciază că Kim Jong Un urmărește să folosească aceste tensiuni ca pretext pentru a-și consolida poziția internă și statutul nuclear, trimițând un semnal clar atât către vecinii săi, cât și către comunitatea internațională, că orice criză regională poate fi percepută de Phenian ca o justificare pentru întărirea arsenalului său și a pregătirii militare complete.