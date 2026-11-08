Donald Trump nu și-a revenit după înfrângerea republicanilor în alegeri: „America a făcut un pas uriaș înapoi în istorie”

Donald Trump a reacționat după rezultatele alegerilor intermediare din Statele Unite, în urma cărora Partidul Republican a pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului. Președintele american consideră că scrutinul reprezintă un regres pentru țară, dar susține că formațiunea sa politică va reveni în forță.

Donald Trump: „America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie” Foto: AFP

Într-un mesaj publicat duminică pe platforma Truth Social, Trump a criticat rezultatul votului și a transmis un mesaj de mobilizare susținătorilor republicani.

„America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie odată cu rezultatele ultimelor alegeri”, a scris liderul de la Casa Albă.

Acesta a adăugat: „Dar, nu vă temeţi, ne vom întoarce MAI MARI ŞI MAI PUTERNICI CA NICIODATĂ”.

Foto: Truth Social

Rezultatele scrutinului au fost influențate de nemulțumirile alegătorilor privind scumpirea vieții. În acest context, republicanii au pierdut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, inclusiv în state considerate tradițional favorabile formațiunii.

Printre acestea se numără Texas, Kansas și Carolina de Sud. Situația numărătorii voturilor indică, de asemenea, posibilitatea ca republicanii să piardă și un mandat de senator în Mississippi, unul dintre statele cu o tradiție puternic republicană.

Schimbarea raportului de forțe în Congres, începând din ianuarie anul viitor, le va oferi democraților posibilitatea de a bloca proiecte legislative susținute de administrația Trump. Totodată, aceștia vor putea să se opună unor numiri făcute de președinte și să inițieze investigații care să vizeze activitatea acestuia sau a membrilor administrației sale.

În perspectiva pierderii controlului republican asupra Congresului, Donald Trump a transmis că nu intenționează să renunțe la agenda sa politică. Președintele a amenințat că va recurge la dreptul de veto pentru a bloca măsurile legislative cu care nu este de acord și că va încerca să își pună în aplicare obiectivele prin ordine executive.

Astfel, administrația americană s-ar putea confrunta, de anul viitor, cu o opoziție democrată mai puternică în Congres, în timp ce președintele va încerca să își păstreze capacitatea de a-și pune în practică programul.