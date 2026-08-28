 Donald Trump își face propriul clasament al președinților americani și se plasează pe primul loc: „The Greatest” | adevarul.ro
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Donald Trump își face propriul clasament al președinților americani și se plasează pe primul loc: „The Greatest”

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Donald Trump și-a întocmit un clasament propriu al președinților Statelor Unite și s-a plasat singur în cea mai înaltă categorie, „The Greatest”, adică „cel mai mare”.

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Foto: Captură video platformă socială TRUMP

Donald Trump și-a rezervat primul loc și titlul de „The Greatest” („cel mai mare”) președinte american în topul întocmit de el, pe care l-a postat pe Truth. Expresia „the greatest” este, de altfel, una pe care liderul de la Casa Albă o folosește frecvent atunci când vorbește despre propria activitate.

În clasamentul său, Donald Trump s-a plasat deasupra lui Abraham Lincoln, președintele care a abolit sclavia, George Washington, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, și Thomas Jefferson, considerat principalul autor al Declarației de Independență. Donald Trump, care a ajuns pentru prima dată la Casa Albă în 2017 și a revenit în funcție în 2025, îi plasează astfel sub propria persoană pe trei dintre președinții importanți ai istoriei americane.

Clasamentul nu conține, însă, doar evaluări favorabile, pentru că Donald Trump i-a inclus pe foștii președinți Joe Biden și Barack Obama în categoria „eșecuri”, alături de Ulysses S. Grant, Warren Harding și Jimmy Carter.

Topul lui Donald Trump nu îi cuprinde pe toți foștii președinți americani. Printre cei absenți se numără George H.W. Bush și George W. Bush, ambii republicani, cel de-al doilea fiind şi unul dintre cei mai consecvenţi critici ai lui Trump.

Actualul lider de la Casa Albă nu a construit de la zero ierarhia pe care a publicat-o, ci a preluat o bună parte dintr-un top realizat de revista Life și publicat în 1948, notează presa americană. În acesta, Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson și Andrew Jackson se află în categoria „MARI (Grate)”. Theodore Roosevelt, Grover Cleveland, John Adams și James K. Polk sunt considerați „APROAPE MARI (Near Great)”.

Clasamentul lui Donald Trump

CEL MAI MARE (The Greatest): Trump

MARI (Grate): Lincoln, Washington, F.D. Roosevelt, Wilson, Jefferson, Jackson

APROAPE MARI (Near Great): T. Roosevelt, Cleveland, J. Adams, Polk

MEDIOCRI (Average): Clinton, J.Q. Adams, Monroe, Hayes, Madison, Van Buren, Taft, Arthur, McKinley, Johnson, Hoover, B. Harrison

SUB MEDIE (Below Average): Tyler, Coolidge, Fillmore, Taylor, Buchanan, Pierce

EŞECURI (Feilures): Biden, Obama, Grant, Harding, Carter.

Trump top presedinti americani Social Truth Donald Trump jpg
Foto: Social Truth/Donald Trump

Clasamentul a fost publicat la o zi după un sondaj prezentat de CNN, în care alegătorii republicani au fost întrebați care este președintele pe care îl admiră cel mai mult. Trump a obținut 53% dintre răspunsuri, aflându-se la distanță de Ronald Reagan, cu 18%, și Abraham Lincoln, cu 8%.

Rezultatele se referă însă doar la alegătorii republicani și nu reflectă opinia americanilor în ansamblu. Un sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 24 august indica faptul că popularitatea lui Donald Trump este în scădere dramatică: doar 33% dintre americani sunt mulţumiţi, în timp 65% sunt în detacord cu preşedintele american.

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