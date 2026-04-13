Val de critici la adresa lui Trump după ce l-a atacat pe suveranul pontif și a publicat o fotografie în care apare îmbrăcat ca Iisus

Papa Leon a declarat că „nu se teme” de Donald Trump, pe fondul unei dispute tot mai tensionate între Vatican și președintele american, alimentată de pozițiile divergente privind războiul din Iran și Orientul Mijlociu.

Declarația vine după ce liderul de la Washington a lansat un atac direct la adresa Suveranului Pontif, criticându-l public pentru lipsa de susținere față de campania militară americană și publicând pe rețelele sociale o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare înfățișat ca Iisus Hristos.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump l-a catalogat pe Papă drept „slab în privința crimei și dezastruos în politica externă”, mergând mai departe cu afirmații controversate potrivit cărora Leon ar fi devenit Suveran Pontif „doar pentru că este american”.

„Dacă nu aș fi fost eu la Casa Albă, Leon nu ar fi ajuns la Vatican”, a scris Trump, amplificând tensiunile deja existente.

În replică, Papa Leon a declarat, într-un dialog cu agenția Reuters, că nu dorește să intre într-o confruntare directă cu președintele american, dar că își va continua ferm discursul împotriva războiului.

„Nu vreau să transform această situație într-o dezbatere cu el”, a spus Papa, aflat la bordul avionului papal în drum spre Algeria, unde a început o vizită de zece zile în patru state africane.

Suveranul Pontif a subliniat că mesajul Evangheliei nu poate fi instrumentalizat politic și a insistat asupra necesității dialogului internațional și a soluțiilor diplomatice.

„Prea mulți oameni suferă în lume. Prea mulți inocenți sunt uciși. Cineva trebuie să spună că există o cale mai bună”, a afirmat Papa Leon.

În paralel, Donald Trump a continuat seria atacurilor, declarând presei americane că nu este „un fan al Papei Leon”, pe care l-a descris drept „o figură liberală” și „incapabilă să înțeleagă lupta împotriva crimei”.

Trump a acuzat Vaticanul de poziții politice în favoarea „stângii radicale”

Liderul de la Casa Albă a acuzat, de asemenea, Vaticanul de poziții politice în favoarea „stângii radicale”, inclusiv în raport cu restricțiile din perioada pandemiei COVID-19, susținând că Biserica a fost afectată de măsuri pe care le consideră abuzive.

Controversa a fost amplificată de publicarea imaginii generate cu AI în care Trump apare în veșminte albe și roșii, în ipostaza de figură mesianică, gest care a provocat reacții critice inclusiv în interiorul propriului său electorat.

Mai mulți apropiați ai mișcării conservatoare americane au condamnat public imaginea, considerând-o nepotrivită și potențial blasfematoare, în timp ce alții au cerut calm și responsabilitate în discursul politic.