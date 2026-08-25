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Donald Trump ia în calcul redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”. Disputa cu premierul provinciei escaladează

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți că administrația de la Washington ia în considerare schimbarea numelui Lacului Ontario în „Lacul America”. Nu este prima dată când Donald Trump propune modificarea unor denumiri geografice sau instituționale.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump. Foto: AFP

„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Nu este prima dată când Donald Trump propune modificarea unor denumiri geografice sau instituționale. În trecut, președintele american a susținut redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii” și a Muntelui Denali în Muntele McKinley. De asemenea, a propus schimbarea numelui Departamentului Apărării în Departamentul de Război.

Trump și premierul Ontario, schimb de replici dure

Noua declarație a președintelui american vine după o intensificare a conflictului comercial dintre Washington și Canada. Disputa a escaladat luni, când premierul provinciei Ontario (n. r. la canadieni șeful guvernului provinciei se numește premier), Doug Ford, a criticat dur decizia lui Trump de a majora tarifele pentru automobilele, piesele auto și oțelul canadian la 50%, începând din ianuarie 2027.

Ford a amenințat că Ontario ar putea utiliza „toate instrumentele disponibile” împotriva Statelor Unite, inclusiv restricționarea vânzărilor de electricitate și a exporturilor de minerale critice către piața americană, scrie presa internațională.

Trump a reacționat pe rețelele de socializare, calificându-l pe Doug Ford drept „lacheu” al premierului canadian Mark Carney.

Premierul de Ontario a răspuns la rândul său, numindu-l pe Trump „dictator”, „tiran”, „rege al falimentelor” și „ratat”. Ford a susținut că a întâlnit de-a lungul vieții persoane cu un comportament similar și că acestea au ajuns, în cele din urmă, să piardă.

Relația dintre Trump și Ford s-a deteriorat în ultimii ani

Relația dintre Donald Trump și Doug Ford nu a fost întotdeauna tensionată. În 2016, la scurt timp după victoria republicanului în alegerile prezidențiale americane, Ford declara că l-ar fi votat pe Trump. Trei ani mai târziu, premierul de Ontario își reafirma sprijinul pentru acesta și se declara un susținător al politicilor conservatoare.

Poziția lui Ford s-a schimbat însă pe fondul politicilor comerciale promovate de administrația Trump. În 2020, după impunerea unor tarife americane pentru aluminiul canadian, premierul Ontario a devenit tot mai critic la adresa președintelui SUA.

Ruptura s-a accentuat în octombrie 2025, când Ford a folosit fragmente dintr-un discurs al fostului președinte american Ronald Reagan într-o campanie publicitară televizată în Statele Unite, prin care critica tarifele impuse de Trump.

Donald Trump a reacționat prin suspendarea negocierilor comerciale cu Canada și, ulterior, prin majorarea tarifelor pentru importurile provenite din țara vecină.

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