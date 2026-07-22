 Războiul din Iran: SUA au cheltuit deja 37,5 miliarde de dolari, iar perspectiva încheierii conflictului rămâne incertă | adevarul.ro
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Războiul din Iran: SUA au cheltuit deja 37,5 miliarde de dolari, iar perspectiva încheierii conflictului rămâne incertă

Război în Orientul Mijlociu
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Liderii Pentagonului le-au cerut oficialilor de la Washington zeci de miliarde de dolari în plus pentru operațiunile militare din Orientul Mijlociu, în timp ce opoziția democrată critică costurile tot mai mari ale unui conflict fără o strategie clară de ieșire.

Pete Hegseth, secretarul american de Război/FOTO:Profimedia
Pete Hegseth, secretarul american de Război/FOTO:Profimedia

Suma cheltuită de Statele Unite în războiul împotriva Iranului a atins pragul de 37,5 miliarde de dolari, depășind cu aproape 8 miliarde de dolari estimările oficiale anterioare. Informația a fost confirmată marți de secretarul american de Război, Pete Hegseth, în cadrul unei audieri tensionate din Congres.

Hegseth, alături de președintele Marelui Stat Major, generalul Dan Caine, le-a prezentat legislatorilor o solicitare bugetară suplimentară din partea administrației Trump în valoare de 87,6 miliarde de dolari, din care peste 67 de miliarde sunt destinate direct sprijinirii efortului de război și altor cheltuieli militare.

Suma totală avansată de Pentagon include atât cheltuielile efectuate de la reluarea operațiunilor militare la începutul acestei luni, cât și proiecțiile financiare până la data de 30 septembrie. Departamentul Apărării nu a oferit însă detalii clare privind metodologia exactă de calcul, relatează Reuters și CNN.

Avertismente privind pregătirea trupelor și extinderea conflictului

În cadrul audierilor, șeful Pentagonului a avertizat că, în lipsa unei suplimentări urgente a fondurilor, armata americană va fi nevoită să își reducă programele de instruire și pregătire de luptă.

Schimburile zilnice de lovituri dintre SUA și Iran s-au intensificat drastic după prăbușirea fragilului acord de încetare a focului. Situația de pe teren indică o escaladare continuă:

Numărul militarilor americani uciși a ajuns la 18, după ce ultimele decese au fost confirmate la sfârșitul săptămânii trecute. De asemenea, un militar este declarat dispărut în urma unui atac asupra unei baze din Iordania.

Peste 430 de militari americani au fost răniți de la declanșarea conflictului la sfârșitul lunii februarie. Deși aproximativ 100 au suferit leziuni recent, Pentagonul susține că 96% dintre aceștia s-au întors deja la îndatoririle de serviciu.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este aproape complet blocat de Iran, iar aliații houthi din Yemen amenință rutele alternative din Marea Roșie.

Presiunile militare sunt dublate de declarațiile președintelui Donald Trump, care a semnalat posibilitatea extinderii listei de ținte pe teritoriul iranian. Printre acestea se numără infrastructura energetică, terminalul petrolier de pe insula Kharg și complexul subteran Muntele Târnăcopului, suspectat că găzduiește componente ale programului nuclear iranian.

Tensiuni politice la Washington înainte de alegerile parlamentare

Prezența liderilor militari pe Capitol Hill a generat dezbateri aprinse, în special din partea senatorilor democrați. Aceștia au pus la îndoială declarațiile anterioare ale administrației — care susținea că armata iraniană a fost „distrusă” în primele săptămâni de luptă — și au acuzat Casa Albă că solicită fonduri uriașe pentru un conflict nesustenabil.

Votantul de rând vede cum îi cresc facturile la alimente și combustibil, în timp ce un război nepopular și neautorizat peste hotare devine o prioritate mai mare pentru această administrație decât sănătatea sau hrana familiilor americane”, a declarat senatoarea democrată Kirsten Gillibrand.

De cealaltă parte, Pete Hegseth a argumentat că împiedicarea Iranului de a obține o armă nucleară reprezintă o măsură esențială de securitate, ale cărei beneficii financiare și geopolitice se vor vedea pe termen lung.

Cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului (midterms), razboiul din Iran a devenit o temă majoră de confruntare politică. În ciuda opoziției publice tot mai vizibile față de conflict, președintele Trump a declarat marți din Biroul Oval că strategia sa militară nu va fi influențată de calendarul electoral.

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