 Încetarea unui abonament pentru Internet, Telefonie sau Netflix: ce se poate face dacă furnizorul continuă facturarea? | adevarul.ro
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Încetarea unui abonament pentru Internet, Telefonie sau Netflix: ce se poate face dacă furnizorul continuă facturarea?

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Anularea unui abonament nu produce întotdeauna efecte din clipa în care clientul apasă un buton în aplicație sau trimite un e-mail. Înainte de toate, trebuie verificat contractul: perioada minimă, termenul de preaviz, modalitatea acceptată pentru transmiterea cererii și data la care încetarea devine efectivă.

telefon, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

O factură emisă după solicitarea de încetare nu este automat nejustificată. Dacă abonamentul are o perioadă minimă ori un preaviz, furnizorul poate pretinde plata serviciilor aferente perioadei în care contractul a rămas activ. În schimb, facturarea unui serviciu după data la care încetarea trebuia să producă efecte trebuie explicată și, dacă este cazul, corectată.

Cel mai important pas este formularea unei cereri scrise, care să poată fi dovedită ulterior. Cererea trebuie să indice clar datele titularului, numărul contractului sau al abonamentului, serviciul vizat și solicitarea de încetare. Este util să fie cerută și confirmarea în scris a datei exacte la care contractul se încheie, precum și emiterea unei facturi finale.

Păstrați e-mailurile, confirmarea transmisă de platformă, numărul de înregistrare, mesajele și eventualele dovezi privind predarea echipamentelor. Pentru internet, televiziune sau telefonie, nereturnarea unui router, decodor sau telefon primit în rate poate genera costuri distincte de abonament.

Dacă factura este contestată, nu ignorați pur și simplu documentul. Transmiteți furnizorului o reclamație scrisă, cereți explicații privind perioada facturată și, după caz, corectarea facturii ori restituirea sumelor încasate. Plata parțială sau suspendarea plății trebuie analizate cu atenție, deoarece contractul poate prevedea consecințe pentru neplată, inclusiv pentru partea necontestată.

În cazul serviciilor de telefonie și internet, reclamația se adresează mai întâi furnizorului. Problemele legate de nerespectarea procedurii de încetare pot fi sesizate autorității din domeniul comunicațiilor, iar disputele privind facturarea sau penalitățile pot ajunge la autoritatea pentru protecția consumatorilor sau, dacă nu se rezolvă, în instanță.

O regulă simplă rămâne valabilă: oprirea plății automate de pe card nu înseamnă, prin ea însăși, încetarea contractului. Cererea de încetare și dovada primirii ei sunt cele care protejează cel mai bine consumatorul.

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