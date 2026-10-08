 Pentagonul face planuri pentru noi lovituri în Iran. Trump nu a stabilit încă momentul atacurilor | adevarul.ro
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Pentagonul face planuri pentru noi lovituri în Iran. Trump nu a stabilit încă momentul atacurilor

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Pentagonul a cerut Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului, potrivit unor oficiali americani citați de Axios. Președintele Donald Trump nu a luat însă o decizie finală privind declanșarea unor noi atacuri și nu a fost stabilită o dată pentru eventualele lovituri.

Pentagonul pregătește armata pentru noi operațiuni în Iran.
Pentagonul pregătește armata pentru noi operațiuni în Iran. Foto: AFP

Posibila reluare a operațiunilor militare este analizată în contextul în care negocierile dintre Washington și Teheran nu au înregistrat progrese. Mediatorii din Qatar așteaptă în continuare un răspuns din partea Iranului la o propunere americană care include și solicitări privind programul nuclear.

În cazul în care Trump va aproba reluarea operațiunilor de amploare, planurile militare ar putea include lovituri asupra unor obiective nucleare, infrastructurii energetice și altor instalații strategice iraniene.

Oficialii americani citați de Axios spun că Pentagonul are rolul de a pregăti și prezenta opțiuni militare președintelui, fără ca acest lucru să însemne că o operațiune a fost deja decisă.

Casa Albă a transmis că Trump are la dispoziție toate opțiunile și că președintele va decide în funcție de ceea ce consideră că este în interesul Statelor Unite.

Posibilitatea reluării atacurilor a fost discutată recent și în cadrul unei reuniuni a echipei de securitate națională a lui Trump, organizată la Camp David. Întâlnirea a avut loc vineri și s-a concentrat asupra războiului și a altor probleme de politică externă.

Un oficial israelian a declarat pentru Axios că la reuniune s-a discutat și despre eventualitatea revenirii la operațiuni militare majore în Iran. Secretarul de stat Marco Rubio a spus ulterior că discuțiile au vizat planificarea pe termen lung a politicii externe.

Trump a discutat miercuri și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, după ce cei doi lideri avuseseră deja o convorbire cu câteva zile înainte. În cazul unei noi ofensive, este de așteptat ca Statele Unite și Israelul să acționeze coordonat, iar armata israeliană să participe la operațiuni.

Surse americane și israeliene citate de Axios afirmă că o eventuală operațiune ar putea avea loc înaintea alegerilor parlamentare din SUA și, posibil, înaintea alegerilor din Israel. Nu există însă deocamdată o decizie privind momentul unei eventuale intervenții.

Reluarea atacurilor în următoarele săptămâni ar putea avea și consecințe economice, în special asupra prețului petrolului. O escaladare în regiune ar putea afecta piețele energetice și ar putea deveni o temă importantă în campania electorală americană.

În Israel, o nouă ofensivă ar putea determina Iranul să răspundă prin atacuri cu rachete balistice, ceea ce ar crește din nou nivelul de tensiune în regiune.

Între timp, Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. Potrivit unor informații publicate anterior, Washingtonul a trimis inclusiv sisteme Patriot suplimentare în Arabia Saudită și Qatar pentru protejarea infrastructurii energetice în cazul unei noi escaladări.

Pentru moment, însă, administrația Trump continuă să lase deschisă și varianta diplomatică, iar ordinul transmis Pentagonului reprezintă o pregătire pentru o eventuală operațiune, nu confirmarea faptului că noi atacuri asupra Iranului vor începe.

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