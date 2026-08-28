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Donald Trump exclude un atac al lui Putin asupra NATO: „Am avut discuții bune cu el”

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Președintele american Donald Trump a declarat că a vorbit cu Vladimir Putin și e convins că Rusia va ataca vreun stat membru NATO și a respins speculațiile potrivit cărora directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi fost trimis la Moscova pentru a avertiza Kremlinul împotriva unui astfel de scenariu.

Trump spune că a discutat cu Putin
Trump spune că a discutat cu Putin Foto: Shutterstock

Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca un teritoriu NATO" a afirmat Trump despre președintele rus Vladimir Putin, joi, în timpul unei discuții cu jurnaliștii în Biroul Oval, potrivit USA Today.

Declarațiile președintelui american vin după informațiile apărute în presa în legătură cu vizită efectuată marți de directorul CIA în Rusia.

Potrivit publicației Wall Street Journal, John Ratcliffe ar fi transmis un avertisment oficial Moscovei cu privire la consecințele unui eventual atac asupra unui stat din Alianța Nord-Atlantică.

Liderul de la Casa Albă a refuzat să spună dacă i-a cerut lui Ratcliffe să transmită un avertisment lui Putin în timpul vizitei să nu atace NATO. „Nu vreau să comentez asta, dar nu vor ataca", a spus Donald Trump.

„Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”

Trump a negat însă că deplasarea ar fi avut un asemenea scop. Într-un interviu telefonic acordat Axios, el a susținut că întâlnirea dintre șeful CIA și omologii săi ruși a fost una obișnuită.

„Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”, a declarat președintele american, adăugând că Ratcliffe și oficialii ruși din domeniul informațiilor se întâlnesc periodic și au „o relație foarte bună”.

Totuși, două surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru Reuters că, în cadrul întâlnirii de la Moscova, directorul CIA a abordat posibilitatea unei operațiuni rusești împotriva unui stat NATO. Sursele au precizat însă că nu este clar dacă acesta a fost obiectivul principal al vizitei.

Potrivit acelorași surse, pe agenda discuțiilor s-au aflat și alte teme, inclusiv sprijinul oferit de Rusia Iranului, un subiect care continuă să provoace tensiuni în relația dintre Washington și Moscova.

În ultimii ani, serviciile de informații occidentale au urmărit îndeaproape presupuse acțiuni de sabotaj și operațiuni hibride atribuite Rusiei în Europa, considerate menite să slăbească unitatea NATO și sprijinul acordat Ucrainei.

Printre scenariile analizate de agențiile occidentale se numără și posibilitatea unei operațiuni de tip „steag fals”, în care o dronă ucraineană ar putea fi folosită pentru a lovi un stat din estul sau nord-estul Europei, astfel încât responsabilitatea Rusiei să fie mascată.

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