 Donald Trump are o nouă explicație pentru înfrângerea republicanilor în alegeri: „antipatia puternică” a americanilor față de Israel | adevarul.ro
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Donald Trump are o nouă explicație pentru înfrângerea republicanilor în alegeri: „antipatia puternică” a americanilor față de Israel

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Președintele american Donald Trump susține că înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului a fost cauzată, printre altele, de „antipatia puternică” a americanilor față de Israel, țară cu care administrația sa are o relație apropiată.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: AFP

Trump a vorbit despre rezultatul alegerilor într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes, difuzată duminică de CBS News. Întrebat cum explică înfrângerea republicanilor, președintele a enumerat mai multe motive, printre care absența sa de pe buletinele de vot, nemulțumirea alegătorilor față de unii candidați republicani și războiul din Iran, scrie Mediafax.  

Trump: „Există o antipatie puternică față de Israel”

„Nu le-a plăcut războiul. Nu le-a plăcut faptul că prețul benzinei a crescut”, a declarat Trump, explicând că americanii au asociat scumpirea carburanților cu războiul împotriva Iranului. El a amintit că, în Iowa, benzina ajunsese la 1,85 dolari pe galon, înainte să crească la 3,50–4 dolari.

„Și există o antipatie puternică, incredibilă, față de Israel. Se pare că există o antipatie față de Israel”, a spus președintele american. Potrivit acestuia, războiul, prețurile la benzină și antipatia față de Israel sunt principalele motive ale rezultatului electoral.

Trump continuă să susțină că popularitatea sa personală nu s-a transferat asupra candidaților republicani pe care i-a sprijinit în campanie. El a menționat că a organizat aproximativ 30 de mitinguri în 28 de zile, la care au participat mii de susținători, dar alegătorii nu au votat în același mod pentru candidații partidului.

„Unii dintre ei nu s-au bucurat de simpatia electoratului”, a explicat președintele.

Trump, de acord cu JD Vance în privința războiului din Iran

În același interviu, Trump a comentat și mesajul vicepreședintelui JD Vance, care a asociat înfrângerea republicanilor cu războiul din Iran și relația Washingtonului cu Israelul.

„Nu sunt în dezacord cu el”, a spus Trump, dezvăluind că Vance l-a întrebat înainte de publicarea mesajului ce părere are. Președintele i-a răspuns să scrie ceea ce consideră.

Trump a precizat însă că vicepreședintele a omis un aspect important: dacă ar lua din nou decizia de a ataca Iranul. „Răspunsul meu este un da categoric, pentru că nu poți permite Iranului să dețină o armă nucleară”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

El susține că decizia de a ataca Iranul va fi considerată una bună din perspectivă istorică, chiar dacă efectele sale nu sunt neapărat favorabile pe termen scurt.

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