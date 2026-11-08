Noul om forte de la Casa Albă. Cele cinci principii ale „doctrinei Miller“

Președintele american Donald Trump l-a numit vineri pe Stephen Miller, arhitectul politicii de deportări în masă, în funcția de șef de cabinet al Casei Albe, în locul lui Susie Wiles. Mutarea vine la câteva zile după înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare și anunță, potrivit consilierilor președintelui, doi ani de confruntare deschisă cu noul Congres controlat de democrați.

Stephen Miller, noul șef de cabinet al lui Trump Foto: Profimedia

Stephen Miller crede într-o putere prezidențială aproape nelimitată, consideră Partidul Democrat o organizație extremistă și susține represiuni dure împotriva imigrației și a adversarilor externi ai SUA.

Miller, noul șef de cabinet al Casei Albe, se deosebește nu doar de predecesorii din mandatele lui Trump, ci și de cei care au ocupat funcția în era modernă. Este un susținător fără compromisuri al liniei dure și știe să folosească pârghiile puterii pentru a transforma administrația federală într-un instrument al mișcării MAGA.

Numirea lui anunță doi ani de confruntare partizană cu noul Congres controlat de democrați, care va deschide probabil anchete privind administrația Trump, comitetele sale politice și aliații săi.

„Stephen este consilierul de război al lui Trump“, a declarat pentru Axios Roger Stone, unul dintre cei mai vechi prieteni și consilieri ai președintelui.

În ciuda declarațiilor de după alegeri despre posibile colaborări cu democrații, alegerea lui Miller arată, potrivit Axios, că Trump nu caută armistițiu. Președintele se pregătește de luptă, iar Miller este generalul care nu cedează la critici sau la constrângeri tradiționale.

Cele cinci principii ale „doctrinei Miller“

Miller, în vârstă de 41 de ani, și-a expus viziunea în discursuri, politici publice și conferințe de presă:

1. Puterea prezidențială. Ea este „foarte substanțială și nu va fi pusă la îndoială“, a spus Miller în 2017, la CBS, despre interdicția de călătorie pentru musulmani. În opinia lui, afirmația se aplică și altor domenii ale autorității executive.

2. Limitele justiției. În mai 2025, când instanțele au blocat părți din politica de deportări, Miller a vorbit despre „judecători radicali și necontrolați“, aflați „în război“ cu puterea executivă și cu cea legislativă.

3. Opoziția ca amenințare. „Partidul Democrat nu este un partid politic. Este o organizație extremistă internă“, i-a spus Miller lui Sean Hannity în august 2025. El a avertizat atunci că, dacă democrații câștigă Congresul, „jocul s-a terminat“. Democrații au câștigat Congresul.

4. Securitatea internă. Unul dintre arhitecții politicilor dure de imigrație, Miller a spus într-un discurs din martie că securitatea națională „începe acasă, în cartierul nostru, în regiunea noastră“.

5. Forța în emisfera vestică. „Cartelurile din această emisferă sunt ISIS și al-Qaida ale emisferei vestice și trebuie tratate la fel de brutal și de nemilos ca acele organizații“, a spus el în același discurs, rostit în fața unor lideri străini la conferința Shield of the Americas.

În culise

Discursul de la Shield of the Americas a arătat cât de implicat este Miller în politica lui Trump față de America Latină. Este interesat în mod special de Mexic și a fost una dintre forțele din spatele acțiunii militare care a dus la înlăturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela.

Miller are o relație strânsă cu Marco Rubio, secretar de stat și consilier pentru securitate națională, și relații bune cu liderul salvadorian Nayib Bukele, aliat important al lui Trump.

„Stephen îl face pe Marco mai agresiv în politică, în sens bun. Când Stephen nu e prin preajmă, Marco revine la postura de politician“, a spus un oficial al Casei Albe care a lucrat cu amândoi.

Aceeași sursă a adăugat: „Dacă cineva credea că schimbarea regimului din Cuba va fi lăsată deoparte, Stephen Miller ar trebui să-l facă să se răzgândească. Astăzi e o zi proastă pentru regimul cubanez.“

De ce este promovat acum

Consilierii lui Trump văd în ascensiunea lui Miller o cale de a reaprinde entuziasmul bazei populiste, care nu s-a prezentat la vot în număr suficient la alegerile intermediare, iar în unele cazuri a votat cu democrații. Ei indică drept cauze ale pierderii de sprijin modul în care a fost gestionat dosarul Epstein și decizia de a ataca Iranul, care a dus la scumpirea carburanților. Fără recâștigarea acestor alegători, spun republicanii, partidul nu are șanse în 2028. Criticii mai invocă politica dură de imigrație promovată de Miller și percepția de corupție în administrație.

Aliații lui Miller resping îndoielile privind experiența sa de management. Ei spun că el a supravegheat Departamentul pentru Securitate Internă, conduce regulat ședințe de dimineață cu personalul Casei Albe pe tema imigrației și are una dintre cele mai mari echipe de politici din administrație. Cum agenda legislativă a lui Trump este practic blocată, ei susțin că Miller se potrivește unei Case Albe care se va baza tot mai mult pe ordine executive și bătălii juridice, domenii în care are multă experiență.

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Unii critici se tem că Trump va face din agenda de imigrație a lui Miller o piesă centrală a ultimilor doi ani de mandat, ceea ce ar putea înstrăina în continuare alegătorii independenți și moderați, ca la alegerile intermediare.

Administrația și susținătorii ei se așteaptă la critici și nu se lasă impresionați. „E ora lui Miller. Încheiați centurile“, a spus un alt consilier al lui Trump.

Un șef de cabinet care „va sparge capete“

Președintele nu vrea să fie temperat. Noul său șef de cabinet este alegerea potrivită pentru el, scrie The Atlantic.

În zilele dinaintea eșecului republicanilor la alegerile intermediare, Donald Trump a început să se plângă de propriul mandat. Se simțea blocat. Războiul din Iran nu se încheia, inflația nu scădea, iar lucrurile nu mergeau în direcția lui. Într-o singură privință avea însă încredere deplină. „Stephen este singurul care face lucrurile să se întâmple“, a repetat el, potrivit unei persoane apropiate de Casa Albă. „Am nevoie de mai mulți oameni care fac lucrurile să se întâmple.“

Vineri, Trump a anunțat că Stephen Miller o va înlocui pe Susie Wiles în funcția de șef de cabinet. Miller, unul dintre cei mai vechi și mai combativi colaboratori ai președintelui, este arhitectul campaniei de deportări în masă, pe care mulți republicani o fac responsabilă, în parte, pentru înfrângerea istorică a partidului. El își preia atribuțiile luni.

Wiles a fost un fel de parapet: se asigura că Trump este informat complet și că înțelege riscurile fiecărei decizii. Miller a fost, în schimb, un accelerant pentru un președinte care are deja tendința de a acționa impulsiv.

O persoană familiarizată cu decizia lui Trump spune că președintele vrea pe cineva care „va sparge capete“ și „nu vrea să fie temperat“. O altă sursă l-a descris pe Miller ca pe un om cu multă experiență la Capitoliu, capabil să gestioneze confruntările cu democrații. Oficialii Casei Albe au purtat în ultimele zile discuții, inclusiv cu Miller, despre domenii în care s-ar putea colabora cu democrații. Dar altă sursă apropiată de gândirea lui Trump spune că nu e nevoie de un șef de cabinet care să obțină voturi în Congres, pentru că „nu se va face nimic“. „Următorii doi ani vor fi un război politic neîntrerupt“, a spus sursa, iar Miller poate fi chipul acestei bătălii.

De la consilier al lui Sessions la omul numărul unu al Washingtonului

Miller a apărut vineri seara alături de Trump la un eveniment la Mar-a-Lago și a spus: „Vă promit, domnule președinte, loialitatea mea absolută, angajamentul meu neclintit și devotamentul meu total față de succesul dumneavoastră și al țării.“

El este alături de Trump de la început. A fost consilierul senatorului Jeff Sessions din Alabama, primul senator care l-a susținut pe Trump în campania din 2016. A scris propuneri de politici publice, mai ales pe imigrație, și a apărut uneori ca vorbitor înflăcărat în deschiderea mitingurilor. A fost coautor al așa-numitei interdicții pentru musulmani din primul mandat și a devenit cunoscut pentru interviurile televizate belicoase în apărarea lui Trump. A reușit să navigheze printre centrele de putere rivale ale unei Case Albe disfuncționale. În ambele mandate a rămas apreciat de colegi pentru sinceritate și simțul umorului.

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În cei patru ani în care Trump a fost în afara puterii, a contribuit la redactarea Project 2025, un plan pentru revenirea la Casa Albă care includea extinderea puterii executive.

Deportările și costul politic

Miezul agendei lui Miller a fost un program amplu de deportări. Agenți ICE mascați au reținut oameni în cartiere liniștite și în parcările magazinelor Home Depot, în timp ce Miller cerea îndeplinirea unor cote ambițioase de deportări. Echipa politică a lui Trump dă vina în parte pe politica de imigrație a lui Miller pentru înfrângerea de marți: confruntările violente cu ICE și profilarea etnică de pe străzi i-au îndepărtat pe alegătorii latino și pe independenții moderați.

Miller funcționa deja ca un fel de șef de cabinet de facto pentru Departamentul pentru Securitate Internă și pentru campania de deportări. Conduce teleconferințe șase zile pe săptămână cu înalți oficiali din agenții guvernamentale, atrase în sprijinul ICE. Participanții spun că Miller îi ceartă adesea pe cei care îl dezamăgesc sau nu au informațiile cerute. Casa Albă a promis într-un comunicat că Miller „va continua să obțină succese istorice pentru poporul american“.

Un semnal pentru Congres

Susținătorii lui Miller spun că el este omul potrivit pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Chiar și după victoria democraților, președintele a mers rar spre colaborare. În ultimele zile, el și-a făcut cunoscută poziția printr-o șapcă roșie nouă, pusă pe biroul Resolute, pe care scrie un singur cuvânt: VETO.