Trump, noi declarații despre testele nucleare ale SUA. Clarificările secretarului energiei

Preşedintele american Donald Trump a confirmat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că SUA vor relua testarea armelor nucleare, reiterând afirmația anterioară că atât Rusia, cât şi China efectuează teste nucleare. El nu a precizat totuşi care este natura acestora, relatează AFP.

Ultimele declarații ale președintelui american vin la doar câteva zile după ce a cerut Pentagonului să înceapă imediat testele. Un membru cheie al administrației a clarificat faptul că testele nu vor presupune detonări atomice.

„Rusia face teste, China face teste, dar nu vorbesc despre asta. Știți, suntem o societate deschisă. Vorbim despre asta. Trebuie să vorbim despre asta, pentru că altfel voi veți relata despre asta. Nu au reporteri care să scrie despre asta. Noi avem.

Vom face teste pentru că alţii fac teste. Coreea de Nord face teste. Pakistanul face teste.

Ştiţi, pe cât de puternice sunt (armele nucleare), lumea este mare. Nu ştiţi în mod necesar unde fac teste. Ei fac teste subterane, în adâncime, unde oamenii nu ştiu cu adevărat ce se întâmplă. Simţi o mică vibraţie. Ei fac teste şi noi nu facem. Trebuie să facem”, a explicat Trump.

„Avem mai multe arme nucleare decât orice altă țară... Avem suficiente arme nucleare ca să aruncăm lumea în aer de 150 de ori”, a subliniat el.

Întrebat dacă Statele Unite vor face teste nucleare după mai bine de 30 de ani, Trump a dat următorul răspuns: „Ceea ce spun este că vom face teste nucleare aşa cum fac şi alte ţări”.

Trump nu a răspuns direct întrebării privind detonarea încărcăturii nucleare, ceea ce SUA nu au mai făcut din 1992, notează AFP.

Nu este vorba de explozii nucleare

Secretarul pentru energie Chris Wright a declarat duminică, pe Fox News, că nu este vorba despre „explozii nucleare”.

„Sunt ceea ce numim «explozii necritice», adică testăm toate celelalte componente ale unei arme nucleare pentru a ne asigura că ele compun geometria adecvată şi că declanşează explozia nucleară. Testele pe care le vom face sunt asupra unor noi sisteme şi, încă o dată, este vorba despre explozii nenucleare”, a explicat el.

Aceste teste vor fi efectuate asupra unor noi sisteme pentru ca SUA să se asigure că armele nucleare care le înlocuiesc pe cele precedente sunt mai bune, a subliniat Wright la emisiunea „The Sunday Briefing” de la Fox News.

„Cu ştiinţa şi puterea noastră de calcul putem simula cu incredibilă acurateţe exact ce se va întâmpla într-o explozie nucleară, Acum simulăm care sunt condiţiile care au dus la asta şi, în măsura în care schimbăm designul bombelor, ce explozii vor produce ele”, a mai spus Wright, potrivit Reuters.

Donald Trump a suscitat îngrijorări şi proteste în lumea întreagă după ce a anunţat joi că a ordonat Pentagonului „să înceapă să testeze armele noastre nucleare pe picior de egalitate” cu Rusia şi China.

Vorbeşte Donald Trump despre teste cu arme capabile să transporte un focos nuclear sau chiar despre detonarea unei încărcături nucleare? observă AFP.

Această decizie şoc intervine într-un context geopolitic incandescent, într-un moment în care retorica nucleară revine periodic în prim-plan în contextul războiului în curs din Ucraina.

Nicio putere nucleară nu a efectuat oficial un test nuclear de trei decenii - cu excepţia Coreei de Nord, în şase rânduri între 2006 şi 2017. Rusia nu le-a mai efectuat din 1990, din vremea URSS, iar China din 1996.

Pe de altă parte, multe ţări, inclusiv SUA, efectuează cu regularitate teste ale vectorilor - rachete, submarine, avioane de vânătoare sau altele.

Washingtonul este semnatar al Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT). Detonarea unei încărcături nucleare ar constitui o încălcare a acestuia.