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Donald Trump a suspendat construcţia controversată a zidului de frontieră în parcul naţional din Texas

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Administraţia Trump a suspendat luni construcţia unui proiect controversat de zid de frontieră în Parcul Naţional Big Bend din Texas, în timp ce şeful Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor s-a deplasat în zonă pentru a evalua planurile, pe fondul unei opoziţii bipartizane intense cu privire la impactul potenţial al acestora asupra peisajului.

Zid la granița Mexic-SUA
Zid la granița dintre Mexic și Texas FOTO: Arhivă

Administraţia Trump a declarat luni că suspendă temporar construcţia unui proiect controversat de frontieră în Parcul Naţional Big Bend din Texas, în timp ce şeful agenţiei însărcinate cu construirea zidului se deplasează la faţa locului pentru a efectua o „evaluare pe teren”.

Proiectul care traversează parcul naţional din sudul Texasului s-a confruntat cu o opoziţie bipartizană acerbă din partea criticilor, care susţin că acesta afectează mediul natural nealterat al zonei, scrie News.

Aceştia susţin că terenul accidentat şi izolat al regiunii constituie deja un factor de descurajare pentru migranţi şi traficanţi.

Trecerea frontierei în această zonă a fost, de-a lungul timpului, mai redusă decât în alte regiuni şi a scăzut şi mai mult în ultimii doi ani.

„CBP suspendă toate activităţile de construcţie din Parcul Naţional Big Bend pe durata vizitei mele, în timp ce efectuez o evaluare personală, la faţa locului”, a declarat Rodney Scott, şeful Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor, pe X.

Scott a afirmat că, în următoarele câteva zile, va „asculta opiniile liderilor locali, ale membrilor comunităţii şi ale părţilor interesate” pentru a aborda ceea ce el a numit ameninţări „reale” la adresa securităţii naţionale, protejând în acelaşi timp parcul.

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