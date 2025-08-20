search
Strategia lui Trump pentru a face zidul de la granița cu Mexic mai „dificil de urcat"

Publicat:

Donald Trump a decis ca zidul de la frontiera cu Mexic să fie vopsit în negru, pentru ca suprafața să devină fierbinte și greu de urcat. Autoritățile susțin că măsura are și un rol tehnic, protejând structura de rugină.

Zidul de la granița cu Mexic, acoperit cu vopsea neagră pentru a fi „dificil de urcat” FOTO: X
Zidul de la granița cu Mexic, acoperit cu vopsea neagră pentru a fi „dificil de urcat” FOTO: X

Donald Trump a cerut ca zidul construit la granița sudică să fie acoperit cu vopsea neagră, care absoarbe căldura. „Vopseaua neagră absoarbe căldura, ceea ce ar face ca suprafața să fie extrem de fierbinte și dificil de urcat”, a explicat Kristi Noem, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă. Într-un clip video distribuit pe rețelele sociale, Kristi Noem apare vopsind gardul alături de muncitori. 

Lucrările de vopsire au început deja în zonele de frontieră din statul New Mexico. Zidul, care este înalt și adânc ancorat în pământ, devine astfel și mai greu de trecut. Potrivit AP News, noua măsură ar descuraja atât escaladările, cât și încercările de a săpa pe sub structură.

Beneficii suplimentare: protecția împotriva ruginii

Michael Banks, șeful Patrulei de Frontieră a SUA, a subliniat că decizia are și o componentă practică. „Vopseaua neagră aduce și un beneficiu tehnic, deoarece protejează oțelul împotriva ruginii, prelungind astfel durata de viață a structurii”, a spus acesta.

Finanțarea zidului și planurile de extindere

Administrația Trump a alocat 46,5 miliarde de dolari prin programul „One Big Beautiful Bill Act” pentru modernizarea barierei de la frontieră și pentru construcția a peste 700 de mile (aproximativ 1126 km) de zid principal. În prezent, se construiește zilnic aproximativ jumătate de milă de barieră.

Imigrația, în prim-planul administrației Trump

Zidul de la granița cu Mexic a fost unul dintre simbolurile campaniei și ale mandatului lui Donald Trump. Dacă în primul său mandat accentul a fost pus pe ridicarea zidului, în cel de-al doilea liderul american a mizat pe deportări și pe consolidarea aplicării legii privind imigrația.

SUA

