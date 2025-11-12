Trump „ar fi petrecut ore întregi” cu una dintre victime lui Jeffrey Epstein. Noi dovezi arată că președintele SUA ar fi știut de crimele infractorului sexual

Mai multe e-mailuri dezvăluite de democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților SUA sugerează că Donald Trump ar fi știut de crimele lui Jeffrey Epstein, finanțatorul și infractorul sexual decedat. În trei dintre mesajele publicate, Epstein i-ar fi spus complicei sale, Ghislaine Maxwell, că Trump „a petrecut ore întregi” la casa sa împreună cu una dintre victimele lui Epstein.

În două alte e-mailuri adresate autorului Michael Wolff, Epstein ar fi scris că „desigur, el știa despre fete”, referindu-se la Trump, notează The Guardian.

În acel text, Epstein i-a solicitat lui Wolff sfaturi despre cum să gestioneze eventualele declarații ale lui Trump privind prietenia lor într-un interviu pentru CNN. Wolff i-ar fi răspuns:

„Cred că ar trebui să-l lași să se agațe singur. Dacă spune că nu a fost niciodată în avion sau la casă, atunci ai un avantaj PR și politic valoros. Poți să-l 'agăți' într-un mod care să genereze un beneficiu pentru tine sau, dacă pare că ar putea câștiga, îl poți salva, creând o datorie față de tine.”

Într-o declarație, Robert Garcia, membru de rang înalt în comisie, a afirmat:

„Cu cât Donald Trump încearcă mai mult să ascundă fișierele despre Epstein, cu atât descoperim mai multe. Aceste e-mailuri recente ridică întrebări evidente despre ce altceva ascunde Casa Albă și despre natura relației dintre Epstein și președinte.”

Investigația privind cazul Epstein este așteptată să primească un nou interes pe măsură ce Camera se reunește după vacanță, urmează votul pentru redeschiderea guvernului federal, iar Mike Johnson va depune jurământul pentru reprezentanta aleasă Adelita Grijalva.

Noua legislatoare va deveni semnătura cu numărul 218 necesară pentru o petiție de descărcare, un mecanism procedural care ar forța un vot în plen pentru publicarea întregului set de documente ale investigației Epstein.