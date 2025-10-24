Video Trump, încurcat de întrebarea unei jurnaliste: „Nu înțeleg ce spune, dar are accent frumos”

Președintele american Donald Trump a devenit vizibil iritat joi, după ce o jurnalistă franceză l-a întrebat despre un proiect legislativ controversat din Israel. Cu toate acestea, Trump a remarcat, cu un amestec de amuzament și frustrare, că aceasta avea „un accent frumos”.

Sursa video: X / @aapayes

Jurnalista a întrebat despre un proiect votat miercuri în Knesset, parlamentul israelian, care acordă aprobarea preliminară aplicării legii israeliene în Cisiordania, un teritoriu palestinian. Votul a stârnit nemulțumirea mai multor oficiali ai administrației Trump, care l-au considerat o subminare a armistițiului negociat între Israel și Hamas. Vicepreședintele JD Vance l-a descris drept „un truc politic foarte stupid”.

„Ieri, a avut loc un vot la Knesset privind anexarea Cisiordaniei”, i-a spus jurnalista lui Trump. „Considerați că este o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?”

Trump a cerut să i se repete întrebarea: „Ați putea spune asta mai tare, vă rog?” Jurnalista a reiterat: „Da, ieri, a avut loc un vot la Knesset-ul din Israel privind anexarea Cisiordaniei. Considerați că este o provocare la adresa eforturilor dumneavoastră de pace?”

Reacția președintelui

Vizibil confuz, Trump s-a întors către procurorul general Pam Bondi și a spus: „Vă rog să răspundeți la asta? Pentru că nu înțeleg niciun cuvânt din ce spune”. Apoi s-a adresat din nou jurnalistei: „De unde sunteți?”

„Sunt din Franța”, a răspuns aceasta.

„Sunteți din Franța”, a comentat Trump. „Accent frumos, dar nu înțelegem ce spuneți”.

Bondi i-a explicat că întrebarea era despre Israel și Cisiordania. Trump a reacționat: „Cisiordania? Nu vă faceți griji pentru Cisiordania. Israelul nu va face nimic cu Cisiordania, bine? Aceasta este întrebarea dumneavoastră? Israelului îi merge foarte bine. Nu vor face nimic cu ea. Nu vă faceți griji”.

Amintim că anterior, Donald Trump a avertizat că Israelul ar putea pierde sprijinul Statelor Unite dacă va decide să anexeze Cisiordania. Întrebat despre aceste planuri, președintele a răspuns: „Nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că mi-am dat cuvântul ţărilor arabe”, referindu-se la negocierile pentru încetarea focului în Fâșia Gaza. El a adăugat: „Și nu puteți face asta acum. Israelul ar pierde tot sprijinul Statelor Unite dacă s-ar întâmpla asta”.