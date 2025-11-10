Donald Trump se declară mulțumit de concedierea „jurnaliştilor corupţi” în scandalul montajului contestat al BBC

Preşedintele american Donald Trump denunţă ”jurnalişti corupţi”, după scandalul din Marea Britanie în care directorul general al BBC Tim Davie şi directoarea platformei de ştiri a postului urmează să demisioneze, în urma unui montaj contestat.

Donald Trump s-a declarat, pe reţeaua sa socializare Truth Social, mulţumit de ”concedierea” unor ”jurnalişti corupţi”.

”Aceştia sunt nişte oameni foarte necinistiţi, care au încercat să influenţeze rezultatul unor alegeri prezidenţiale. Pe deasupra sunt dintr-o ţară străină, considerată de mulţi aliatul nostru numărul unu. Este teribil pentru democraţie”, scrie președintele Trump, potrivit News.

Tim Davie era supus unor ”presiuni persistente (...) care l-a determinat să ia această decizie”, în urma difuzării unui documentar contestat - cu o săptămână înaintea elegerii preşedintelui american, în octombrie 2024.

”Este o zi tristă pentru BBC. Tim a fost un director general ecelent în ultimii cinci ani”, însă era supus ”unor presiuni persistente (...) care l-au determinat să ia această decizie” de a demisiona, a anunţat duminică într-un comunicat preşedintele BBC Samir Shah.

Ministrul britanic al Culturii Lisa Nandy a apreciat duminică drept ”extrem de gravă” acuzaţia formulată împotriva BBC, şi anume că a prezentat în mod înşelător declaraţii ale preşedintelui american într-un documentar.

Scandalul a fost dezvăluit marţi de către cotidianul conservator The Telegraph.

Este vorba despre un documentar difuzat în celebrul magazin ”Panorama” al BBC, difuzat cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale americane de la 5 noiembrie 2024.

”Părtinire sistematică”

BBC este acuzat de faptul că a montat părţi distincte ale unui discurs pe care Donald Trump l-a susţinut la 6 ianuarie 2021 în aşa fel încât să pară că le spune susţinătorilor săi că va mărşălui împreună cu ei la Capitoliu, pentru a ”lupta ca naiba”.

Declaraţia integrală a preşedintelui, la acea vreme înfrânt în alegerile prezidenţiale de către Joe Biden este ”vom merge către Capitoliu şi ne vom încuraja senatorii şi reprezentanţii curajoşi în Congres”.

Pasajul a ”lupta ca naiba” provine din altă parte a discursului.

Samir Shah a fost invitat să dea explicaţii despre acest montaj în faţa membrilor Comisiei Culturii şi Presei a Parlamentului, luni.

Ministrul Culturii a subliniat că nu este vorba ”doar despre emisiunea Panorama, chiar dacă este extrem de grav, ci despre o serie de acuzaţii foarte grave, dintre care cea mai gravă este că există o părtinire sistematică în modul în care sunt tratate subiecte dificile de către BBC”.

Într-un mesaj în care Tim Davie şi-a anunţat colegii decizia de a demisiona, transmis de către BBC, el recunoaşte că ”dezbaterea actuală în centrul căreia se află informaţiile BBC a contribuit la decizia” sa.

”BBC lucrează per ansamblu bine, însă s-au făcut greşeli, iar în final directorul general trebuie să-şi asume răspunderea”, a scris el.