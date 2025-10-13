search
Luni, 13 Octombrie 2025
Publicat:

Discursul susținut luni de președintele american Donald Trump în Parlamentul israelian (Knesset) a fost întrerupt pentru scurt timp de doi deputați de stânga, Ayman Odeh și Ofer Cassif, care au protestat în timpul intervenției liderului de la Washington. Cei doi au fost imediat scoși din sală, în timp ce restul parlamentarilor au început să scandeze numele lui Trump. 

Discursul lui Donald Trump a fost întrerupt de doi parlamentari israelieni FOTO: Arhivă
Discursul lui Donald Trump a fost întrerupt de doi parlamentari israelieni FOTO: Arhivă

În timp ce Donald Trump își ținea discursul în fața Knessetului, parlamentarii Ayman Odeh și Ofer Cassif, membri ai partidului de stânga Hadash–Ta’al, s-au ridicat și au afișat o pancartă pe care scria „Genocid”. Protestul a avut loc în momentul în care președintele american îl lăuda pe trimisul său special, Steve Witkoff, pentru „abilitățile sale de negociere”.

Reacția nu a întârziat: cei doi deputați au fost escortați rapid afară din sală, în timp ce restul membrilor Knessetului au început să scandeze „Trump! Trump! Trump!”.

„A fost foarte eficient”, a spus Donald Trump, referindu-se la felul în care autoritățile au intervenit pentru a restabili ordinea în sală.

Un discurs cu mesaje despre pace și reconciliere

În ciuda întreruperii, Trump și-a continuat discursul, fiind întâmpinat cu aplauze și urale din partea parlamentarilor israelieni. Liderul american a vorbit despre pacea recent obținută în Orientul Mijlociu și despre eliberarea ostaticilor israelieni.

„După doi ani cumpliți de întuneric, 20 de ostatici curajoși au revenit în îmbrățișarea glorioasă a familiilor. Ajung acasă. După atâția ani de război neîncetat, astăzi armele nu se mai aud, nici sirenele nu mai fac zgomot. Nu vorbim doar de finalul unui război, ci de finalul unei perioade moarte. Este începutul unei perioade de armonie pentru Israel și pentru toate națiunile. Este începutul istoric al noului Orient Mijlociu”, a declarat președintele Statelor Unite.

Reacții și context

Momentul protestului a fost surprins de camerele de televiziune, iar clipul video a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Ayman Odeh și Ofer Cassif sunt cunoscuți pentru criticile lor la adresa politicii guvernului israelian în Gaza și Cisiordania.

Deși incidentul a fost de scurtă durată, el a atras atenția asupra tensiunilor persistente din societatea israeliană, chiar și într-un moment simbolic precum vizita președintelui american.

SUA

