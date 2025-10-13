search
Luni, 13 Octombrie 2025
Trump și el-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza. Liderii europeni se reunesc la Sharm el-Sheikh

Președintele american Donald Trump și omologul său egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor conduce luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional dedicat păcii în Gaza, într-un context tensionat, dar cu aparente semnale de detensionare regională, scrie politico.eu.

Panouri cu Donald Trump și El Sisi în stațiunea Sharm el-Sheikh
Panouri cu Donald Trump și El Sisi în stațiunea Sharm el-Sheikh

Cel puțin șapte lideri europeni au confirmat participarea la eveniment, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, șefa guvernului italian Giorgia Meloni și premierul spaniol Pedro Sánchez. De asemenea, este așteptat și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Summitul are loc în urma intrării în vigoare, vineri, a unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas, iar obiectivul declarat este „punerea capăt războiului din Fâșia Gaza, consolidarea eforturilor pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi etape de securitate regională”, potrivit unei declarații oficiale transmise sâmbătă seară de președinția egipteană.

În cadrul reuniunii este programată și o ceremonie de semnare a așa-numitului „Plan de pace pentru Orientul Mijlociu”, document care, potrivit surselor diplomatice, a fost agreat de Israel și Hamas pentru a pune capăt actualei conflagrații.

Cu toate acestea, nici Israelul, nici Hamas nu vor participa direct la summit, o absență care ar putea submina greutatea simbolică a acordului.

Eliberări de ostatici și semnale contradictorii

Luni dimineață, Hamas a eliberat un grup de șapte ostatici israelieni, în timp ce autoritățile israeliene vor pune în libertate mai mulți deținuți palestinieni, conform înțelegerii atinse săptămâna trecută. Tot luni, Trump a sosit în Israel, unde va susține un discurs în Knesset, înainte de a se deplasa la Sharm el-Sheikh pentru a participa la summit.

Potrivit Wall Street Journal, Hamas a transmis autorităților israeliene că are în viață 20 de ostatici și este pregătit să înceapă eliberarea acestora chiar din cursul zilei de duminică. La Tel Aviv, purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat că toți cei 20 de ostatici ar urma să fie predați Crucii Roșii în dimineața zilei de luni.

În același timp, surse citate de BBC și AFP afirmă că Hamas insistă ca Israelul să includă în lista de deținuți eliberați și figuri emblematice ale mișcării palestiniene, precum Marwan Barghouti și Ahmad Saadat — lideri condamnați la pedepse grele în închisorile israeliene.

Europenii își asumă un rol vizibil

Președintele Consiliului European, António Costa, va fi și el prezent la summit și va reprezenta Uniunea Europeană în cadrul ceremoniei oficiale. „Planul oferă o șansă reală pentru construirea unei păci juste și durabile, iar Uniunea Europeană este pe deplin angajată să sprijine acest demers și să contribuie la punerea lui în aplicare,” a transmis purtătorul său de cuvânt.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică, într-o intervenție la ABC, că „suntem la un pas de o pace reală în Orientul Mijlociu, cu adevărat pentru prima dată în timpul vieții mele”.

Între timp, convoaiele umanitare au început să treacă din nou frontiera spre Fâșia Gaza, după ce Oficiul ONU pentru Afaceri Umanitare a confirmat că autoritățile israeliene au permis reluarea livrărilor, sub condiția respectării încetării focului.

Summitul de la Sharm el-Sheikh se desfășoară într-un moment de fragil echilibru, cu o fereastră diplomatică îngustă, în care acordurile fragile și simbolurile contează poate mai mult decât angajamentele ferme.

