Trump va vorbi în fața Knessetului: Al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului Israelian

Președintele american Donald Trump va susține luni dimineață un discurs în plenul Knessetului, devenind al patrulea președinte american care se adresează parlamentului israelian. Vizita sa are loc pe fondul acordului de încetare a focului între Israel și Hamas și a eliberării iminente a ostaticilor reținuți de gruparea teroristă.

Knessetul va găzdui luni dimineață vizita scurtă a președintelui american Donald Trump, care a fost invitat de premierul Benjamin Netanyahu după ce Israel și Hamas au convenit acordul de pace. Aceasta va fi singura oprire a lui Trump în Israel, urmând ca el să plece spre Aeroportul Ben-Gurion la ora 13:00.

La sosirea sa, Trump se va întâlni cu Netanyahu în biroul premierului, iar la intrarea în Knesset este așteptată o fanfară de trompete. Trump și Netanyahu, alături de soția premierului, Sara Netanyahu, vor avea apoi o întâlnire cu familiile ostaticilor înainte de discursul în plen.

Conform regulamentului Knessetului, Comisia internă a fost nevoită să aprobe sesiunea specială și să permită președintelui american să vorbească în limba engleză.

Programul și contextul vizitei

Trump va ține un discurs în plenul Knessetului, unde vor mai lua cuvântul și Netanyahu, președintele Knessetului Amir Ohana și liderul opoziției Yair Lapid (Yesh Atid).

„Așteptăm cu nerăbdare să-i mulțumim președintelui pentru tot ceea ce a făcut, face și va face pentru noi. El este cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată statul Israel, care a fost mereu alături de noi, chiar și în momentele dificile, iar mâine îi vom exprima cu toții recunoștința noastră”, a declarat Ofir Katz, deputat Likud.

Deputatul Amit Halevi (Likud) a anunțat însă că nu va participa la discurs, argumentând că acordul de pace „este opusul unei victorii în război”. El a precizat că, deși se bucură pentru revenirea ostaticilor, nu este de acord cu anumite prevederi ale acordului.

Istoricul președinților americani care au vorbit în Knesset

Donald Trump va deveni al patrulea președinte american care se adresează Knessetului, după Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) și George W. Bush (2008).

Carter a vorbit despre pace, afirmând: „Niciun popor nu dorește sau merită pacea mai mult decât poporul evreu. Niciunul nu și-a dorit-o atât de mult; niciunul nu și-a exprimat dorința mai elocvent; niciunul nu a suferit atât de mult din cauza lipsei păcii”.

Clinton și Bush au subliniat legătura specială dintre Statele Unite și Israel. În discursul său, Bush a afirmat: „Alianța dintre guvernele noastre este indestructibilă, însă sursa prieteniei noastre este mai profundă decât orice tratat”. El a amintit și suferințele poporului evreu, menționând Holocaustul și persecuțiile istorice, și a subliniat rolul Israelului ca lider global în tehnologie și cultură.

„Am avut norocul să văd de aproape caracterul Israelului. Am atins Zidul de Vest, m-am rugat la Yad Vashem și am vizitat Masada, un monument al curajului și sacrificiului. Cetățeni ai Israelului: Masada nu va mai cădea niciodată, iar America va fi alături de voi”, a spus Bush în discursul său, potrivit arhivei Casei Albe.

Pregătiri speciale pentru vizita lui Trump

Knessetul a fost decorat cu culorile steagurilor israelian și american, albastru, alb și roșu, iar pe ecranele din clădire va fi afișat un logo special creat pentru vizită. Autostrada care leagă Aeroportul Ben-Gurion de Ierusalim a fost, de asemenea, împodobită cu steaguri în onoarea sosirii lui Trump.