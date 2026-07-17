Tensiuni fără precedent la Washington: FBI și șefa de cabinet a lui Trump caută sursa unei scurgeri majore de informații

Șefa de cabinet Susie Wiles, cea mai apropiată colaboratoare a președintelui Donald Trump, și directorul FBI, Kash Patel, au contribuit personal la organizarea, săptămâna trecută, a unei anchete de amploare la Casa Albă, menită să stabilească cine din cadrul administrației a divulgat informații despre deficiențele de securitate ale unui avion oferit de Qatar, destinat să fie folosit ca Air Force One – unii oficiali fiind rugați să-și predea telefoanele anchetatorilor chiar în incinta Casei Albe, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu acest caz.

Un „comandament de criză” în Aripa de Vest

Reacția administrației a fost declanșată de nemulțumirea profundă a președintelui Donald Trump în legătură cu dezvăluirile privind deficiențele de securitate ale aeronavei.

Investigația a escaladat rapid vineri, când directorul FBI, Kash Patel, și-a anulat o deplasare planificată la Chicago pentru a se alătura șefei de cabinet Susie Wiles. Cei doi au stabilit un veritabil „comandament de criză” (war room) în aripa de vest a Casei Albe, unde Patel a petrecut aproximativ șapte ore conducând audierile.

Măsurile luate au generat îngrijorare în rândul agențiilor federale. Anchetatorii au cerut acces la telefoanele mobile ale oficialilor care l-au însoțit pe președinte în deplasări sau care au avut atribuții logistice. Totuși, unele surse indică faptul că nu toți funcționarii vizați au fost de acord să își predea dispozitivele.

Cel puțin o agenție federală a transmis un e-mail intern angajaților săi, avertizându-i ca, în cazul în care sunt contactați de investigatori externi pentru predarea echipamentelor, să ia legătura de urgență cu juriștii instituției lor.

Controverse privind libertatea presei și independența justiției

Amploarea anchetei a devenit publică după ce s-a aflat că Departamentul de Justiție al SUA a emis citații pentru patru jurnaliști de la The New York Times, care au semnat articolele despre problemele de securitate ale aeronavei prezidențiale.

Decizia a atras critici dure din partea asociațiilor pentru libertatea presei, care o consideră un atac la adresa Primului Amendament din Constituția SUA. Conducerea publicației The New York Times a anunțat deja că va contesta citațiile în instanță.

De asemenea, implicarea directă a Casei Albe în coordonarea unei anchete penale este privită de analiști ca o încălcare a normelor istorice de independență ale Departamentului de Justiție și ale FBI față de puterea politică.

Miza din spatele disputei: securitatea zborului prezidențial

Tensiunile au la bază decizia bruscă a președintelui Trump de a trimite noul avion primit din partea Qatarului, în valoare de 400 de milioane de dolari, către o bază aeriană din Marea Britanie, chiar înainte de a pleca de la summit-ul NATO din Turcia. Deși oficial s-a transmis că decizia a fost luată pentru a le permite militarilor americani să viziteze aeronava, surse din domeniul securității susțin că măsura a fost dictată de riscuri operaționale.

Evaluările de securitate prezentate președintelui au indicat că avionul oferit de Qatar, deși fusese adaptat rapid pentru transport prezidențial, nu deținea aceleași sisteme avansate de apărare și comunicații criptate prezente pe vechiul model Air Force One.

Experții în aviație care au studiat imaginile aeronavei qatariene au observat lipsa unor modificări externe specifice la nivelul fuzelajului, sugerând absența sistemelor de apărare direcțională cu infraroșu împotriva rachetelor (DIRCM). Prin comparație, noile aeronave oficiale contractate de SUA se confruntă cu întârzieri majore de producție tocmai din cauza complexității instalării acestor sisteme de contramăsuri militare.

Întrebat despre incident, Donald Trump a negat existența unor breșe de securitate, susținând că modificarea planului de zbor a reprezentat doar o decizie logistică inofensivă.